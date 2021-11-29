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Филипп Киркоров не на шутку обиделся на Виктора Дробыша

Филипп Киркоров не на шутку обиделся на Виктора Дробыша
Певец Филипп Киркоров заявил, что композитор для него больше не существует. Артист не стал терпеть оскорбления Виктора Дробыша, прозвучавшие в телевизионном шоу. Певец сказал все, что думает о композиторе. Причиной скандала стала программа «Звезда в ответе» на телеканале МУЗ-ТВ, которую ведет Ида Галич. Редакторы шоу собрали оскорбительные и противоречивые высказывания Виктора Дробыша о знаменитостях. Так, оказалось, что продюсер неоднократно делал выпады в адрес Филиппа Киркорова. «Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — сказал однажды Дробыш. Когда Ида Галич попыталась узнать изменилось ли мнение продюсера, он признался, что сожалеет о своей эмоциональности. «Я аж вспотел. Какой я смелый парень! Хамил, нельзя так», — заявил Дробыш.
Виктор Дробыш Разумеется, откровения продюсера не ускользнули от Филиппа Киркорова. Артист отметился в комментариях под видео, подчеркнув, что больше никогда не будет общаться с Дробышем. «Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!» — отрезал Киркоров. В эфире программы Дробыш прошелся и по другим знаменитостям. Так, он высмеял Прохора Шаляпина, с которым когда-то сотрудничал. Разумеется, певец тоже не остался в стороне и посоветовал продюсеру быть более сдержанным. «В вашем возрасте уже нужно сменить тактику пиара. На оскорблениях и бреде о других людях вы далеко не уедете, растеряете все уважение к себе. Мне почему-то стыдно за вас», — отметил Шаляпин. Виктор Дробыш действительно никогда не стеснялся высказывать свое мнение. Он негативно говорил и о мэтрах сцены, и о ныне популярных блогерах. Такая откровенность не мешает продюсеру продолжать работать, сотрудничая лишь с теми артистами, которых он считает талантливыми.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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