Филипп Киркоров не на шутку обиделся на Виктора Дробыша

Певец Филипп Киркоров заявил, что композитор для него больше не существует. Артист не стал терпеть оскорбления Виктора Дробыша, прозвучавшие в телевизионном шоу. Певец сказал все, что думает о композиторе. Причиной скандала стала программа «Звезда в ответе» на телеканале МУЗ-ТВ, которую ведет Ида Галич. Редакторы шоу собрали оскорбительные и противоречивые высказывания Виктора Дробыша о знаменитостях. Так, оказалось, что продюсер неоднократно делал выпады в адрес Филиппа Киркорова. «Филиппу нужно переходить в цирк какой-нибудь. Он, кстати, большой, здоровый парень, я бы предложил ему работать своим охранником. Он может быть охранником или убирать квартиру. Если он не против — я бы ему хорошо платил. Надо отдать должное, так или иначе, он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 он на эстраде. Именно на эстраде. И никуда не уходит», — сказал однажды Дробыш. Когда Ида Галич попыталась узнать изменилось ли мнение продюсера, он признался, что сожалеет о своей эмоциональности. «Я аж вспотел. Какой я смелый парень! Хамил, нельзя так», — заявил Дробыш.Виктор Дробыш Разумеется, откровения продюсера не ускользнули от Филиппа Киркорова. Артист отметился в комментариях под видео, подчеркнув, что больше никогда не будет общаться с Дробышем. «Я даже не представляю, как ты мог произнести эти слова, даже ненавидя меня… Все в этой жизни имеет предел и меру, поэтому я хочу, чтобы ты знал — забудь мое имя. Даже за давностью лет я не буду с тобой здороваться, ты просто умер. Для меня не существует такого человека. Это был большой миг маленького человека. Я тебя презираю!» — отрезал Киркоров. В эфире программы Дробыш прошелся и по другим знаменитостям. Так, он высмеял Прохора Шаляпина, с которым когда-то сотрудничал. Разумеется, певец тоже не остался в стороне и посоветовал продюсеру быть более сдержанным. «В вашем возрасте уже нужно сменить тактику пиара. На оскорблениях и бреде о других людях вы далеко не уедете, растеряете все уважение к себе. Мне почему-то стыдно за вас», — отметил Шаляпин. Виктор Дробыш действительно никогда не стеснялся высказывать свое мнение. Он негативно говорил и о мэтрах сцены, и о ныне популярных блогерах. Такая откровенность не мешает продюсеру продолжать работать, сотрудничая лишь с теми артистами, которых он считает талантливыми.