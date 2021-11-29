Фондовые биржи Германии и Швейцарии добавили в листинг три крипто-ETP от WisdomTree

Управляющая активами компания WisdomTree объявила о добавлении фондовыми биржами SIX Swiss Exchange (Швейцария) и Xetra из структуры Deutsche Börse (Германия) в листинг трех ETP на базе криптовалют. Об этом пишет CoinDesk.

Доступ к WisdomTree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) и WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA) получат инвесторы из 12 стран ЕС, а также Норвегии и Швейцарии.

BLOC представляет собой корзину из цифровых активов с общерыночной стоимостью в 70% от капитализации крипторынка в целом. Доля биткоина и Ethereum в продукте ограничена 75%.

WALT инвестирует в альткоины наподобие Сardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot и Solana. Инвестиционная декларация ETP не допускает вложений в первую и вторую по капитализации криптовалюты.

MEGA формируют инвестиции исключительно в биткоин и Ethereum.

Напомним, в июне WisdomTree объявила о добавлении биржей Euronext в листинг ETP на основе этих криптовалют.



