Фотограф Дмитрий Журавлев показал последнюю фотосессию дрэг-артиста Владислава Мамышева-Монро

Вадим Карасев

Вчера фотограф Дмитрий Журавлев поделился серией архивных снимков с участием известного российского артиста Владислава Мамышева-Монро. Журавлев рассказал, что это был последний проект Владислава — артист умер в 2013 году, так и не завершив над ним работу.

В фотосессии он примерил два образа: актрисы Марлен Дитрих и певицы Эми Уайнхаус.

Влад говорил, что он любит воплощать образы усопших, чтобы позволить им еще разок посетить этот мир,

— рассказал Журавлев.





Владислав Мамышев-Монро

Дмитрий рассказал о судьбе этой съемки. Проект, над которым они работали вместе с Владимиром Бардо, так и остался незавершенным по трагическим причинам. Предварительно отобранные фотографии Журавлев отправил Владу, чтобы тот сделал окончательный отбор. Артист пообещал продолжить работу над проектом (планировалось сделать еще несколько кадров в других образах) после своего возвращения с Бали, где он последние годы проводил много времени. Но оттуда он уже не вернулся — Мамышев-Монро утонул в бассейне в гостинице.

Съемка так и продолжила лежать в папке "в процессе", во-первых, потому, что было грустно обращаться к ней, а во-вторых, финального отбора Влад так и не сделал,

— сказал Дмитрий.





Владислав Мамышев-Монро был знаменитым советским и российским дрэг-артистом (это мужчины, которые используют женские образы и одежду и устраивают яркие музыкальные шоу). Он был известен своими перевоплощениями в знаменитых женщин. Владислав умер в возрасте 43 лет.









Мариана Панкина