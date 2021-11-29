Galaxy Digital выпустит облигации на сумму $500 млн

Криптоторговый банк Galaxy Digital объявил о выпуске конвертируемых старших облигаций на сумму $500 млн со сроком погашения 15 декабря 2026 года.

Согласно пресс-релизу, размещение бумаг с купонной ставкой 3% пройдет в ходе частной продажи с участием нескольких покупателей, включая компании, аффилированные с Arca, NZ Funds, Senator Investment Group и XN.

Ожидается, что размещение закроют в начале декабря 2021 года после одобрения Фондовой биржей Торонто.

Привлеченные средства в Galaxy Digital планируют направить на "ускорение инициатив роста по своим бизнес-направлениям и на общие корпоративные цели".

Компания также сообщила, что совет директоров одобрил предложенную корпоративную реорганизацию в связи с передислокацией из Канады в США.

В ее ходе акции Galaxy Digital Holdings автоматически конвертируются в обыкновенные акции класса А недавно зарегистрированной в штате Делавэр холдинговой компании Galaxy Digital Inc.

В определенные периоды владельцы облигаций смогут обменять их на бумаги компании, как находящиеся сейчас в обращении, так и появившиеся после реорганизации.

Облигации доступны только квалифицированным институциональным покупателям и являются общими необеспеченными обязательствами эмитента.

Напомним, в ноябре выпуск облигаций в США анонсировала британская майнинговая компания Argo Blockchain. Фирма намерена предложить бумаги с купонной ставкой 8,75% на сумму $57,5 млн.

В июне Galaxy Digital предоставила Argo кредит в размере £14 млн (~$19,4 млн) под залог в биткоине.