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Google в России оштрафовали еще на 3 млн рублей, общая сумма штрафов выросла до 44 млн

Google в России оштрафовали еще на 3 млн рублей, общая сумма штрафов выросла до 44 млн

19:13  Автор: Кристина Стащенко


Источник: ТАСС



Мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на три миллиона рублей по двум эпизодам, связанным с неудалением запрещенного в России контента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда. 

Таким образом сумма наложенных на компанию штрафов выросла до 44 миллионов рублей. 

«Мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы признал компанию Google виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначил административное наказание в виде штрафа на три миллиона рублей», — сказали в суде.

Google, Meta и Twitter грозят новые штрафы за противоправный контент


Ранее председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам видеоконференции с руководством Google сообщал, что предыдущая аналогичная встреча прошла полгода назад. На тот момент на площадке Google и YouTube было размещено более 5,5 тысячи запрещённых публикаций, сейчас их меньше ровно в два раза, однако общий показатель по-прежнему большой.


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Закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент в течение 24 часов, вступил в силу с 1 февраля 2021 года. Под таким контентом подразумеваются материалы, содержащие явное неуважение к обществу, госсимволам, власти и Конституции, призывы к участию в несанкционированных митингах, оскорбление человеческого достоинства и так далее.

Также владельцы соцсетей обязаны не допускать использования своих площадок для совершения преступлений, разглашения сведений, составляющих гостайну, и для распространения сведений, порочащих каких-либо лиц.



#интернет #штрафы

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По материалам: pnp.ru

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