Гороскоп Павла Глобы на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог, известный не только у нас в стране, но и за ее пределами. Его прогнозы помогают нам проживают каждую неделю с наименьшими потерями и с наибольшими возможностями. Текущая неделя не будет исключением.

Портал Woman’s day поделился с нами информацией о том, каким именно станет это время. Переход от осени к зиме должен осуществиться с некоторыми непростыми, но решаемыми проблемами. Кому-то придется столкнуться с психологическими барьерами. А кому- с физической усталостью.

Овен

Проще всего жить Овнам будет в этот раз 4 и 5 декабря, и дело не в том, что это выходные дни. Просто так решили звезды с планетами. Чтобы увеличить доходы в рабочее время, Овнам стоит вспомнить о законах процветания. Несмотря на то, что будут неблагоприятные дни, у этих людей получиться увеличить доходы. Это очень хорошее время для заключения сделок, командировок. Также очень полезно будет заниматься совместными делами со второй половинкой, детьми. Важно как можно больше свободного времени посвящать близким людям. Это пойдет на пользу всем.

Телец

Опасность и трудности подстерегают Тельцов в пятницу и субботу. Чтобы в эти дни оставаться в тонусе и обходить стороной проблемы, людям данного Знака стоит избавляться от негатива. В этом им помогут специальные медитации. В оптимистичном состоянии усилия в работе и любви будут хотя бы частично окупаться. Переговоры и новые знакомства лучше отложить на другое время. Позитивный настрой поможет также обойти стороной ссоры в семье и в отношениях. Одиноким Тельцам можно флиртовать, ходить на свидания, но пока не переводить отношения на новый уровень.

Близнецы

Людям данного Знака Павел Глоба советует отказаться от навязывания своего мнения второй половинке, друзьям и, уж тем более, коллегам и партнерам. Это может привести к ненужным конфликтам, потере денег, уважения. На стыке двух времен года полезно будет заниматься чем-то спокойным, а также пытаться избавиться от привычек, приводящих к бедности. В семье и любовных отношениях астролог настоятельно рекомендует Близнецам первыми идти на контакт после ссор и в целом. Очень важно не форсировать конфликты. Так как они могут выйти из-под контроля.

Рак

Ракам в работе и бизнесе придется столкнуться с некоторыми неурядицами, исправить которые будет практически нереально. Это значит, что нужно отпустить ситуацию и просто делать свое дело. Добиваться желаемого Ракам будут мешать негативные установки, прокрастинация. Что до досуга, то звезды хотят, чтобы представители данного Знака занимались творчеством. Вполне возможно, что большой успех обретут те, кто ищет сейчас любовь. Ракам можно знакомиться и ходить на свидания. Яркие эмоции и впечатления им обеспечены.

Лев

У каждого из нас есть свои темные и светлые стороны характера. Звездные покровители Львов сделают так, что окружающие станут чаще замечать именно благоприятные стороны этих людей. Это значит, что данную неделю можно смело посвящать любви, знакомствам, романтике и семье. Произвести впечатление на нового человека будет гораздо проще обычного, а это означает, что и в бизнесе Львам тоже сулит удача. Можно смело рекламировать себя окружающим, привлекать внимание людей к своему делу. Лучшие дни для этого всего — 4 и 5 декабря.

Дева

Девы могут встретиться с обманом и хитростью, лицемерием и сплетнями. Да, они относятся к самым проницательным Знакам Зодиака, но это может их не спасти от участи быть обманутыми. Лучше отложить в сторону какие-то новые начинания, требующие больших затрат сил, сфокусировавшись на завершении своих дел. Также полезно будет помочь родителям, бабушка и дедушкам. Новые знакомства возможны, но ждать, что из них сейчас получится что-то серьезное и интересное, не стоит. Неделя будет непростой, но Девы должны справиться со всеми преградами.

Весы

У Весов самыми сложными днями недели станут 30 ноября и 1 декабря. В это время их могут настигнуть негативные воспоминания и мысли в целом. Побороть их и убрать из своей головы можно при помощи пяти полезных техник. В целом же неделя благоприятна для любого рабочего процесса, особенно если придется куда-нибудь уехать. Большое и благоприятное значение для Весов будет играть общение с людьми. Павел Глоба отмечает, что нужно идти на диалог и не бояться обсуждать с людьми самые разные темы. Это поможет сблизить и понять друг друга получше.

Скорпион

Скорпионов часто относят к самым мудрым Знакам Зодиака. 2 и 3 декабря они смогут проверить на деле работу своей интуиции и ума, потому что в эти четверг и пятницу Скорпионов ожидают некоторые трудности. Что касается недели в целом, то это очень благоприятное время для финансовых вложений, покупок. Можно попробовать купить подарки близким на Новый год. Не стоит уходить с головой в работу и дела — лучше развлечь себя чем-то приятным, причем вне дома. Большое внимание астролог советует уделять заботе о здоровье.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе очень повезет в любви. Главное для них — не забывать о своих желаниях и мечтах. Вселенная подскажет наикратчайший путь к их реализации. В работе и бизнесе можно смело заниматься планированием дел, причем на долгосрочный период. В такое время как сейчас Стрельцам лучше не перетягивать на себя чужие проблемы. Есть много способов того, как можно этого избежать. Можно побыть эгоистами, но не слишком заигрываться в этой роли. Также астролог советует поберечь сердце, отложив тяжелые тренировки, кофе и жирную пищу.

Козерог

Козерогам предстоит пережить динамичную и важную неделю, на которой, возможно, придется работать больше обычного. Утраченную жизненную энергию, посвященную делам и бизнесу, можно будет вернуть пятью простыми способами. При всем при этом, начинать новые дела Павел Глоба не советует. Лучше направлять свои силы на решение текущих задач. Искать вторую половинку не стоит, потому что овчинка выделки не стоит. В отношениях ценное время лучше не тратить на ссоры. Если появятся какие-то неурядицы, не нужно винить во всем вторую половинку.

Водолей

Звезды помогут Водолеям исполнить свои мечты. В этом им помогут попытки начать что-то новое. Также положительную роль сыграет получение новых знаний, новые знакомства. Еще можно воспользоваться так называемым свитком желаний. Астролог советует представителям данного Знака как можно больше времени проводить с близкими людьми, друзьями и второй половинкой. Это прекрасное время для общения, веселья. Можно внести некоторое разнообразие в досуг. Это пойдет на пользу настроению, удаче и поможет как следует отдохнуть от рутины.

Рыбы

Рыбам необходимо сфокусировать все свое внимание на сфере финансов и работы. Это идеальное время для заключения сделок, для продаж, новых знакомств. Чтобы поток удачи не прерывался, Рыбам нужно избавиться от зависти. Это ужасное чувство, которое идет вразрез со счастьем. Люди данного Знака будет окружены вниманием близких, а также смогут завести новые отношения. Самое главное — не забывать об учтивости. Доброта и внимание к чувствам окружающих станут главным оружием в борьбе за место под солнцем, за любовь противоположного пола.