Григорий Лепс перенес пластику

У певца Григория Лепса остались шрамы после пластики. В СМИ появилась информация о том, что Григорий Лепс недавно перенес пластическую операцию. Как удалось узнать журналистам, артист пытается решить проблему выпадения волос. Об этом сообщил «Стархит», ссылаясь на источник из окружения певца. Как удалось узнать, хирургическое вмешательство, от которого у певца остались шрамы на голове, было связано с пересадкой волос. Якобы артист дважды до этого проходил через подобные операции. Результат проведенной операции Григорий продемонстрировал на премьере фильма «Бумеранг» Петра Буслова, а после на видео в Инстаграме.Григорий Лепс «Шрамам этим уже больше месяца, да он их и не скрывает. Рубцы остались после операции по пересадке волос, которую Григорий делал за границей осенью. Причем, не в первый раз: ранее проходил данную процедуру еще дважды — в Америке и в Корее. Года три назад были похожие шрамы», — сообщил источник. До того, как в СМИ появилось объяснения странным шрамам на голове Лепса, в светских кругах поползли слухи о возможном тяжелом недуге исполнителя. Всё потому, что за последние полгода артист ещё и резко похудел. Как раз на днях фанаты обсуждали, что от Григория остались «кожа до кости». Впрочем, этому тоже есть логичное объяснение, не связанное со страшными слухами. Дело в том, что Лепс полностью отказался от вредных привычек и стал следить за питанием. Помимо этого он ставит рекорды в спортивной ходьбе, которой занялся пару лет назад.