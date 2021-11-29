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Губернатор Иркутской области предложил выделить площадки под промышленный майнинг

Губернатор Иркутской области предложил выделить площадки под промышленный майнинг


Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выразил готовность предоставить площадки под промышленный майнинг. Об этом сообщает "Интерфакс".


Он отметил, что майнеры создают дополнительную нагрузку на электросети, что приводит к отключением электричества в пригородах, где сосредоточены фермы по добыче криптовалют.


В связи с этим он предлагает приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и установить более высокие тарифы на электроэнергию. 


Кобзев уточнил, что майнерам необходимо договариваться с сетевой компанией о подключении ферм по выделенной линии. Губернатор готов предоставить для подобной деятельности отдельные площадки:


"К примеру, в Усть-Илимске. Но сделать это нужно цивилизованным путем, чтобы были отдельные линии, без учета сетей населенных пунктов".


Напомним, в октябре Кобзев обратился к вице-премьеру Александру Новаку с предложением законодательно закрепить майнинг как вид предпринимательской деятельности.


Он рассказал, что из-за «подпольных» майнеров, потребляющих при добыче криптовалюты электричество по тарифам для населения, в Иркутской области могут возникнуть проблемы с электроэнергией. По словам Кобзева, многие майнеры перебазировались в регион после волны запретов со стороны Китая.


По данным Financial Times, РФ получила заявки на размещение более 1,8 млн устройств после запрета добычи биткоина в КНР.


https://forklog.com/velikaya-kitajskaya-migratsiya-stanet-li-rossiya-pristanishhem-dlya-majnerov-bitkoina-iz-knr/

СМИ сообщили, что несколько министерств поддержали инициативу по урегулированию майнинга как вида предпринимательской деятельности.


В Госдуме заявили о подготовке законопроекта о регулировании добычи криптовалют и создании соответствующей рабочей группы. Она должна начать работу в ближайшее время.


Депутат Госдумы РФ Антон Горелкин предложил сделать Иркутскую область пилотной для вывода майнеров из «серой зоны».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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