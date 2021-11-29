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Игорь Кобзев: решение о проведении новогодних корпоративов будет принимать СПЭК

Игорь Кобзев: решение о проведении новогодних корпоративов будет принимать СПЭК

Решение о проведении новогодних корпоративных праздников будет принимать санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Иркутской области. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев на пресс-конференции 29 ноября. Заседание комиссии назначено на 4 декабря.

Игорь Кобзев:
— Давайте оставим решение за СПЭК. Я буду прислушиваться к мнению малого и среднего бизнеса. СПЭК решит.

Глава региона отметил, что в Иркутской области уже провакцинировались более 900 тысяч жителей. «Я думаю, к концу года перейдем за миллион, и это будет уже большинство. Рассчитываем привить в целом 1,8 миллиона человек», — говорит губернатор.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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