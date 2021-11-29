Игра Ghostbusters: The Video Game Remastered не получит обещанный мультиплеер





Два года назад, в октябре 2019 года, состоялся релиз Ghostbusters: The Video Game Remastered. Это обновленное переиздание проекта 2009 года, которое вышло с некоторыми изменениями. Главное отличие ремастера от оригинала – отсутствие мультиплеера. Изначально разработчики обещали, что его добавят в будущем, но, похоже, ждать его больше не стоит.

Один из руководителей студии Saber Interactive (создавшей Ghostbusters: The Video Game Remastered) Тим Уиллитс в интервью MP1st рассказал, почему у разработчиков возникли проблемы с мультиплеером игры Ghostbusters: The Video Game Remastered. По его словам, в первую очередь, проблема в плохом коде в оригинальной игре.

Создатель Ghostbusters: The Video Game Remastered отметил, что команда очень хотела реализовать мультиплеер в игре и проводила работы в этом направлении, но из-за «состояния оригинального многопользовательского кода» они не смогли довести работу до конца. Кроме того, помешали и юридические проблемы, связанные с авторскими правами.

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В итоге, игре Ghostbusters: The Video Game Remastered уже два года, а фанаты до сих пор не дождались мультиплеера. Вероятно, ожидать его больше не стоит, переиздание так и останется одиночной игрой.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

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