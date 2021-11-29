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Интригующие новости по Xbox Cloud Gaming стоит ждать на этой неделе

Интригующие новости по Xbox Cloud Gaming стоит ждать на этой неделе


Xbox Cloud Gaming — инициатива Microsoft, на которую компания делает серьезную ставку, стараясь захватить в экосистему Xbox потенциально миллиарды игроков. На данный момент инициатива доступна в ограниченном количестве стран, но она активно развивается — ранее в этом году Xbox Cloud Gaming стал доступен в браузере на всех устройствах, а недавно доступ к возможностям облачного гейминга получили и игроки на Xbox.

На этой неделе стоит ждать «интригующие» новости о Xbox Cloud Gaming, о чем сообщил авторитетный игровой инсайдер Джез Корден. Подробностями он не поделился, их стоит ждать в ближайшие дни от Microsoft, если данные инсайдера окажутся верны.


Напомним, что в России сервис Xbox Cloud Gaming пока официально не запущен. Сам облачный игровой сервис является частью подписки Game Pass Ultimate.

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По материалам: newxboxone

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