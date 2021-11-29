Invesco получила листинг «физического» биткоин-ETP на Deutsche Börse

Одна из крупнейших инвестиционных компаний США Invesco сообщила о добавлении Xetra из структуры Deutsche Börse в листинг биткоин-ETP с физическим обеспечением. Об этом пишет ETFStream.

Инструмент получил тикер BTIC.

Кастодиальные услуги оказывает регулируемая FCA Zodia Custody от Standard Chartered.

ETP будет повторять динамику индекса CoinShares Bitcoin Hourly Reference Rate за вычетом комиссионных. Total Expense Ratio составит 0,99%.

«В последние два-три года мы пытались структурировать продукт так, чтобы с институциональной точки зрения он выглядел как можно ближе к традиционному ETF. Мы фокусировались на хранении, сегрегации [cчетов], оценке. У ETP одна из сильных сторон — средство доступа», — пояснил Гэри Бакстон, глава ETF EMEA и индексированных стратегий в Invesco.

Выбор спотовой, а не фьючерсной основы для BTIC топ-менеджер объяснил более «комфортной» с течением времени оценкой, а также большей «заметностью» рынка в терминах ликвидности.

Издание напомнило, что ранее в State Street Global Advisors не исключили создание аналогичного продукта.

Напомним, в октябре Invesco отказалась от запуска биржевого фонда на базе биткоин-фьючерсов накануне начала торгов аналогичного продукта от ProShares.

До этого компания получила листинг двух ориентированных на блокчейн-индустрию ETF на Чикагской бирже опционов.

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