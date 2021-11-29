Иркутянина задержали при попытке передать в колонию сигареты с начинкой из порошкообразного вещества

Утром 29 ноября сотрудники исправительной колонии № 4 в поселке Плишкино Иркутского района пресекли попытку передачи осужденным запрещенного вещества, похожего на наркотическое. Свертки с сыпучим порошком обнаружили в сигаретах, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

Сигареты и продукты пытался передать для одного из осужденных 40-летний житель Иркутска. Сотрудники колонии передали гражданина и изъятое вещество в полицию для проведения экспертизы и принятия правового решения.

За 9 месяцев 2021 года в отношении 13 граждан возбуждены уголовные дела за попытку доставки осужденным наркотиков. В отношении 11 граждан составлены протоколы о совершении административного правонарушения.