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Иркутск получит бюджетный кредит от Минстроя РФ на строительство тепломагистрали

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации одобрило заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на строительство тепловой магистрали от ТЭЦ-10, расположенной на территории города Ангарска, до котельной северного промышленного узла Иркутска. Руководители министерства строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и ООО «Байкальская энергетическая компания» обсудили техзадание на проектирование тепловой магистрали.

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:
– Строительство тепловой магистрали от ТЭЦ-10 даст мощный импульс и дополнительный резерв тепловой мощности для развития жилой застройки и строительства социальных объектов на территории Ленинского округа. В Ново-Ленино запланировано возведение муниципального жилого фонда, спортивного кластера, в районе объездной дороги – общеобразовательной школы. Кроме того, это позволит закрыть старые котельные.

Глава регионального минстроя Павел Писарев отметил, что строительство позволит ликвидировать на территории Иркутска несколько котельных. Объекты морально устарели и не отвечают на сегодняшний день современным требованиям экологической безопасности.

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По материалам: irk

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