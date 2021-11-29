Иркутск получит бюджетный кредит от Минстроя РФ на строительство тепломагистрали

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации одобрило заявку на получение инфраструктурного бюджетного кредита на строительство тепловой магистрали от ТЭЦ-10, расположенной на территории города Ангарска, до котельной северного промышленного узла Иркутска. Руководители министерства строительства Иркутской области, ОГКУ «Единый заказчик в сфере строительства Иркутской области» и ООО «Байкальская энергетическая компания» обсудили техзадание на проектирование тепловой магистрали.

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:

– Строительство тепловой магистрали от ТЭЦ-10 даст мощный импульс и дополнительный резерв тепловой мощности для развития жилой застройки и строительства социальных объектов на территории Ленинского округа. В Ново-Ленино запланировано возведение муниципального жилого фонда, спортивного кластера, в районе объездной дороги – общеобразовательной школы. Кроме того, это позволит закрыть старые котельные.

Глава регионального минстроя Павел Писарев отметил, что строительство позволит ликвидировать на территории Иркутска несколько котельных. Объекты морально устарели и не отвечают на сегодняшний день современным требованиям экологической безопасности.