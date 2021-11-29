Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в почке у четырехлетнего ребенка

Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в почке у четырехлетнего ребенка

Иркутский хирург Юрий Козлов в Улан-Удэ в Республиканской детской областной больнице с помощью необычного приема провел операцию по удалению большого камня в почке у четырехлетнего мальчика. Камень не удалось растворить, не получилось извлечь его и из мочеточника, сообщает доктор на своей странице в «Инстаграм».

«Мы с бурятскими коллегами из Республиканской детской областной больницы провели малоинвазивную операцию щадящим способом, через проколы в брюшной стенке. Покажу, какие удивительные вещи можно иногда наблюдать в операционной. Мы применили небольшую хитрость — камень положили в синтетический мешок, изготовленный из пальца хирургической латексной перчатки, который предварительно свернули в виде трубки и с помощью инструментов поместили в брюшную полость. А затем уже бережно извлекли его вместе с содержимым. Быстро, элегантно, нетравматично», — говорится в сообщении.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
В Совфеде заявили, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России
В Совфеде заявили, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России
Активисты из Усолья-Сибирского объявили голодовку в знак протеста против введения QR-кодов
Активисты из Усолья-Сибирского объявили голодовку в знак протеста
Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в международном питчинге
Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в почке у четырехлетнего ребенка
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в
Четыре московских стационара возвращаются к плановому режиму работы
Четыре московских стационара возвращаются к плановому режиму работы
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Вот почему не стоит ждать новых игр с FPS Boost в ближайшее время
Вот почему не стоит ждать новых игр с FPS Boost в ближайшее время
Xbox представил два новых трейлера по Halo Infinite
Xbox представил два новых трейлера по Halo Infinite
Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом
Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года

Топ на сегодня

"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала

Еще по теме

В Улан-Удэ иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению огромной опухоли у младенца
Неповторимую операцию для новорожденного в первый раз провели в Нижнем Новгорода
«Деньги пахнут»: в Киеве врач отказался оперировать переселенку с Донбасса (ФОТО)
Детские хирурги Кемерова провели уникальную операцию и спасли новорождённого