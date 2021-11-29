Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в почке у четырехлетнего ребенка

Иркутский хирург Юрий Козлов в Улан-Удэ в Республиканской детской областной больнице с помощью необычного приема провел операцию по удалению большого камня в почке у четырехлетнего мальчика. Камень не удалось растворить, не получилось извлечь его и из мочеточника, сообщает доктор на своей странице в «Инстаграм».

«Мы с бурятскими коллегами из Республиканской детской областной больницы провели малоинвазивную операцию щадящим способом, через проколы в брюшной стенке. Покажу, какие удивительные вещи можно иногда наблюдать в операционной. Мы применили небольшую хитрость — камень положили в синтетический мешок, изготовленный из пальца хирургической латексной перчатки, который предварительно свернули в виде трубки и с помощью инструментов поместили в брюшную полость. А затем уже бережно извлекли его вместе с содержимым. Быстро, элегантно, нетравматично», — говорится в сообщении.