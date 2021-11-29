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Итальянский гинеколог "исцелял" женщин с помощью своего пениса

Итальянский гинеколог "исцелял" женщин с помощью своего пениса

60-летний врач-гинеколог предлагал пациенткам альтернативный способ лечения недугов с помощью исцеляющего секса, сообщает Daily Mail.

Джованни Миниелло из итальянского города Бари сделал неожиданное предложение пациентке, пожаловавшейся ему, что на протяжении долгого времени она не могла забеременеть.

Врач стал прикасаться к ее груди, делая комплименты женщине, а затем диагностировал ей вирус папилломы человека (ВПЧ). При этом гинеколог предложил пациентке получить необходимый иммунитет благодаря сексуальному контакту с ним, заявив, что он вакцинировался от данного недуга.

Возмущенная женщина решила разоблачить извращенца, обратившись в телевизионную программу. После этого местная журналистка притворилась пациенткой и согласилась на приеме у доктора заняться исцеляющим сексом.

Однако в самый решающий момент в номер отеля, где проходило свидание, к полуголому гинекологу вошел репортер, заявив, что тот стал героем расследования.

Как выяснилось, доктор неоднократно сообщал женщинам ложные диагнозы, предлагая секс как наиболее действенный способ излечиться. В то же время сам Джованни Миниелло назвал подобный метод альтернативным методом лечения, заявив, что он спас таким образом множество женщин.

Как писал NEWSTES, ранее родившую от 10 мужчин мать-героиню торжественно похоронили в гигантском пенисе.

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По материалам: uposters.ru

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