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Иван Янковский опубликовал фото беременной жены в обнаженном виде

Иван Янковский опубликовал фото беременной жены в обнаженном виде
Актер Иван Янковский оригинально поздравил Диану Пожарскую с Днем матери публикацией ее обнаженного снимка. Диана Пожарская и Иван Янковский в конце июня первый раз стали родителями. Пара долго  скрывала ожидающегося пополнения в семье. Первый «беременный» снимок Диана опубликовала уже после родов. Актеры не афишируют подробности личной жизни, не показывают  лицо 5-месячного сына и редко публикуют совместные фото. Поэтому большое удивление вызвал снимок беременной и голой Дианы, появившийся в Instagram Ивана Янковского. Оказалось, что таким образом Янковский поздравил любимую жену с Днем матери. Он поделился снимком, сделанным во время беременности Дианы. На фото обнаженная Пожарская одной рукой придерживает большой живот, а второй — прикрывает грудь.
Диана Пожарская «С днем матери молодая мать❤️👱🏿‍♀️🇯🇵👶🏻❤️ррррррррррр», — подписал Янковский снимок.   Обнаженное фото беременной Дианы вызвало неоднозначную реакцию у поклонников актерской семьи. «Ничего себе 🔥», «Всегда были скромные иногда даже непонятные фотки! И тут нате вам!😮», «Самое прекрасное в женщине, девушке это беременность, тебе к лицу😍»,  «Какая Диана красивая. Идеальная фигура 😍», «Ухх ты фигура бомба», «В очередной раз убедилась, что это самое шикарное состояние женского тела 👍🔥❤️», «Не ожидала такого от скромняжки Дианы🤔😲, но красиво конечно!!! 👍🔥», - восхитились подписчики Янковского. «Стыдоба голая 😱😮», «Красиво, слов нет. Но Такие фотографии должны оставаться для личного архива мне кажется», «Девушка красивая.Но мне лично не нравится такое "искусство"», «Единственный вопрос зачем так фотографироваться? Чтоб потом детям показывать?», «На фига это выставлять? Ради лайков и комментов? Жесть», - написали недовольные пользователи. К слову, Пожарская очень быстро вернула прежнюю форму после родов. Всего через несколько недель после рождения сына Диана щеголяла в облегающем мини, подчеркивающем плоский живот. Поклонники до сих пор удивляются, как актриса так быстро похудела.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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