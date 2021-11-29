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Экстремистов планируют выявлять в соцсетях с помощью искусственного интеллекта

Экстремистов планируют выявлять в соцсетях с помощью искусственного интеллекта

09:45  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Коммерсант



Власти планируют анализировать профили россиян в соцсетях с помощью искусственного интеллекта. Однако, это может нарушать право граждан на тайну частной жизни, отмечает газета «Коммерсантъ».

Так, Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) объявил тендер на проведение исследования в области применения искусственного интеллекта для анализа психологического портрета на основе информации из соцсетей. Стоимость работ — 36 миллионов рублей.

Информация о тендере опубликована на сайте госзакупок.

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Грант на проведение исследование выделил Аналитический центр при правительстве. По его итогам планируется создание технологии, позволяющей осуществлять психологическую диагностику личности по информации из соцсетей. Это должно помочь бороться с группами смерти в интернете и экстремизмом, считают заказчики.

Как пояснили изданию в аналитическом центре, программа предусматривает, в том числе, использование технологии искусственного интеллекта. Применять решение предполагается для «распознавания манипулятивного управления большими социальными группами, оценки творческого потенциала работников и моделирование их профессионального развития».


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Однако юристы, опрошенные Ъ, указывают, что это может противоречить закону о защите персональных данных и нарушает права и интересы граждан.

Между тем, результаты конкурса подведут 29 ноября, работы планируется завершить в сентябре 2024 года.



#персональные данные #соцсети


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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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