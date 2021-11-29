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Как в русском алфавите появилась буква «ё»

Как в русском алфавите появилась буква «ё»

01:17  Автор: Анна Шушкина



238 лет назад, 29 ноября 1783 года, в русскую азбуку ввели букву ё. Такое решение приняли на одном из первых заседаний Академии Российской словесности с участием её директора — княгини Екатерины Дашковой, а также писателя Дениса Фонвизина и поэта Гавриила Державина.

Во время обсуждения проекта полного толкового Славяно-российского словаря, впоследствии знаменитого «Словаря Академии Российской», Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой — «ё». Доводы княгини показались убедительными, и вскоре её предложение было утверждено общим собранием академии.

Новаторскую идею поддержали ведущие деятели культуры того времени, включая Державина, который первым начал использовать ё в личной переписке. Первое же печатное издание, в котором встречается буква «ё», — книга Ивана Дмитриева «И мои безделки» (1795 год). Однако известной буква «ё» стала благодаря писателю и историку Николаю Карамзину. В 1797 году он решил заменить при подготовке в печать одного из своих стихотворений две буквы в слове «слiозы» на одну — «ё».

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В советское время букву «ё» официально признали в 1942 году, после издания приказа народного комиссара просвещения РСФСР об обязательном употреблении этой буквы в школьной практике. Спустя год был издан справочник употребления буквы «ё». И, кстати, приказ наркома впоследствии никто не отменял.

Сейчас буква «ё» содержится в более чем 12,5 тысячах слов, в не менее чем 2,5 тысячах фамилий граждан России и бывшего СССР, в тысячах географических названий России и мира и в тысячах имён и фамилий граждан зарубежных государств.



#история #литература


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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