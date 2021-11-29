Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в международном питчинге

Кинопроект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека занял первое место в международном питчинге в рамках международного кинофестиваля «Форма жизни». Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени Горького.

Мария Безенкова, программный директор кинофестиваля:

— Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем.

Призовой фонд питчинга составил миллион рублей, деньги пойдут на производство документального фильма. Эксперты питчинга отсмотрели более 60 заявок из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов и отобрали 15 проектов.