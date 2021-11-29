Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в международном питчинге

Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в международном питчинге

Кинопроект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека занял первое место в международном питчинге в рамках международного кинофестиваля «Форма жизни». Проект рассказывает об организации системы очистных сооружений озера, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киностудии имени Горького.

Мария Безенкова, программный директор кинофестиваля:
— Мы очень рады, что питчинг проектов социально активных фильмов вызвал неподдельный интерес и стал заметным событием для авторов-документалистов. Мы рады, что проект, посвященный очистке озера Байкал от отходов жизнедеятельности человека, стал победителем.

Призовой фонд питчинга составил миллион рублей, деньги пойдут на производство документального фильма. Эксперты питчинга отсмотрели более 60 заявок из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов и отобрали 15 проектов.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
Битва платьев: Флоренс Пью против Эддисон Рэй
В Совфеде заявили, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России
В Совфеде заявили, что омикрон-штамм коронавируса уже есть в России
Активисты из Усолья-Сибирского объявили голодовку в знак протеста против введения QR-кодов
Активисты из Усолья-Сибирского объявили голодовку в знак протеста
Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в международном питчинге
Кинопроект об очистке Байкала от отходов получил миллион рублей в
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в почке у четырехлетнего ребенка
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию по удалению камня в
Четыре московских стационара возвращаются к плановому режиму работы
Четыре московских стационара возвращаются к плановому режиму работы
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Новый год 2022: как украсить дом, чтобы привлечь благополучие
Вот почему не стоит ждать новых игр с FPS Boost в ближайшее время
Вот почему не стоит ждать новых игр с FPS Boost в ближайшее время
Xbox представил два новых трейлера по Halo Infinite
Xbox представил два новых трейлера по Halo Infinite
Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом
Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года

Топ на сегодня

"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город будущего и другие новости из мира ИИ
Google трудоустроила роботов, Саудовская Аравия представила город
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в общественных местах и транспорте
В Иркутске прошла акция протеста против введения QR-кодов в
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой
Вице-премьер Виктория Абрамченко: РФ не допустит признания Байкала

Еще по теме

Минприроды рассчитывает привлечь иностранный капитал для развития Байкала
Исмаилов обвинил РБК в искажении его слов о нацпроекте «Экология»?
Экосистема озера Байкал может быть уничтожена из-за паводка в Приангарье
День озера Байкал