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Кобзев: Правительство РФ уже выделило на строительство суворовского училища 4,5 миллиарда рублей

Кобзев: Правительство РФ уже выделило на строительство суворовского училища 4,5 миллиарда рублей

Правительство РФ уже выделило 4,5 миллиарда рублей на строительство суворовского училища в Иркутске. Об этом рассказал губернатор Игорь Кобзев на пресс-конференции 29 ноября. Уже ведутся подготовительные работы по усилению фундамента.

Игорь Кобзев:
— Финансирование Минобороны уже есть, 4,5 миллиарда выделено. Сама площадка включает объекты культурного наследия. Основное строение — юнкерское училище — остается в неизменном виде, с той структурой и отделкой, которая была.

Планируемый срок открытия образовательного учреждения — 1 сентября 2023 года. «Рассматриваем расширение будущего училища, но это уже далеко идущие планы. Правительство заинтересовано, чтобы количество воспитанников было увеличено», — добавил Игорь Кобзев.

Договоренность о финансировании создания этого объекта была достигнута главой региона и председателем Правительства России Михаилом Мишустиным во время его визита в Иркутск в июле 2021 года. Михаил Мишустин поручил открыть открыть училище 1 сентября 2023 года. 11 августа из федерального бюджета поступил первый транш в размере одного миллиарда рублей.

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Миллиард рублей из федерального бюджета поступил на строительство Суворовского училища в Иркутске

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По материалам: irk

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