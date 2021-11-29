Коллекторы показали, как выглядит типичный должник с тайными активами за рубежом

Вадим Карасев

Дочернее предприятие "Сбера", коллекторское агентство "АктивБизнесКонсалт" (АБК) рассказало, как выглядит типичный должник, прячущий от кредиторов активы за рубежом. Компания оценила: стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать на Родине, составляет не менее $1 млрд.

Чаще всего состоятельные должники владеют недвижимостью в США, Великобритании, Испании и на Кипре. Директор по правовым вопросам и GR агентства Евгения Уткина в интервью РБК привела некоторые подробности — так, компания полномасштабно ведет трансграничные поиски активов уже три года. В приведенной статистике не учтены те долги, которые кредиторы требуют вернуть через зарубежные суды.

"Как правило, [за взысканием обращаются к АБК] те, у кого появляются крупные должники со средним чеком от 100 млн руб., но обращаются кредиторы с долгами и в 10 млн, и в 20 млн руб., что не говорит о неперспективности взыскания", — сказала она.

Средний возраст должника, прячущего имущество в Испании, — 54 года, каждый четвертый старше 60 лет. 62% из них — мужчины, в 87% случаев женатые, 74% с детьми. В Великобритании их средний возраст немного ниже, а семейных людей из них насчитывается 51%.

Портреты должников в разных юрисдикциях абсолютно разные, но в том числе есть зависимость от масштаба бизнеса. Например, у тех, кто инвестировал в Великобритании и имеет там активы, изначально был более крупный бизнес в России, нежели у среднестатистического "испанского" должника.

Сравнивая эти две страны, Уткина отмечает серьезное различие в средней стоимости недвижимости. В Испании эта цифра составляет 0,82 млн евро, а в Великобритании — 5,2 млн. "Британские" клиенты чаще переписывают имущество на родственников (40% против 7%).