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Константин Богомолов презентовал свой интеллектуальный клуб

Константин Богомолов презентовал свой интеллектуальный клуб

Пару месяцев назад 46-летний Константин Богомолов объявил об открытии своего интеллектуального клуба, который получил название "Клуб имени Георгиуса Фаустуса". Вчера знаменитый театральный режиссер наконец представил его своим звездным друзьям, собрав их в одном из столичных ресторанов.

Начал вечер Богомолов с дани памяти Александру Градскому, песня которого "Мы не ждали перемен" прозвучала, прежде чем слово взял сам хозяин мероприятия.

Поддержать мужа пришла и его 40-летняя супруга Ксения Собчак. Немного опоздав, она получила от возлюбленного выговор.

Едва отыграл финальный аккорд многозначительной песни мэтра "Мы не ждали перемен", как Константин Юрьевич сверкнул глазами в сторону одного из боковых столиков и тоном учителя физики из школьного прошлого <...> строго бросил: "Побыстрее можно". Опоздавшей оказалась... Ксения Собчак,

— пишет телеграм-канал "Антиглянец".


Константин Богомолов

Впрочем, и с другими своими знаменитыми знакомыми Богомолов не церемонился. На презентации он выступил с речью, в которой досталось всем — и даже тем, кто на вечере не присутствовал.

Досталось и отсутствующей Свете Бондарчук за концепцию аукциона Action (хотя не вполне справедливо — фильмы, выставляемые на торгах, почти всегда потом открыто показывают массовому зрителю), и жителям элитных домов вроде "Бродского" и "Чкалова", и галеристам с арт-дилерами (особенно любопытно было наблюдать в этот момент за выражением лица основательницы Cosmocow Маргариты Пушкиной), и "Клубу 418". В общем, ощущение, что все присутствующие провалили контрольную работу, за что получают заслуженный нагоняй, пока не покидает,

— добавляет "Антиглянец".


Обидели ли замечания Богомолова его гостей, неизвестно, но Ксения Собчак обиды на мужа за публичный нагоняй явно не держит — в инстаграме она отметила, что может слушать возлюбленного бесконечно. После мероприятия она поспешила на другое светское событие — открытие ГУМ-катка. Правда, пришла туда Ксения в одиночестве — муж ей компанию не составил.


Попасть в интеллектуальный клуб Богомолова могут только довольно обеспеченные люди. Членство в нем стоит от 300 тысяч до двух миллионов рублей. Самый дешевый абонемент позволит его обладателям посещать премьеры спектаклей режиссера, а также ужины с ним и его звездной женой. За миллион рублей участники клуба смогут раз в год побывать на репетициях спектаклей и читках сценария в театре. А за два миллиона членам клуба станут доступны и личные психологические тренинги с режиссером, а также его культурные рекомендации и советы.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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