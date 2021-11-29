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Коробочная версия Halo Infinite уже на руках у некоторых игроков

Коробочная версия Halo Infinite уже на руках у некоторых игроков


До релиза Halo Infinite еще чуть больше недели, но некоторые игроки уже смогли получить доступ к коробочной версии проекта. Их официальные продажи еще не стартовали, и обладатели таких копий, в большинстве своем, это продавцы и другие сотрудники крупных магазинов, которые уже начинают получать поставки с игрой для их рассылки по предварительным заказам.

Ниже можно посмотреть, как будет выглядеть коробочная версия Halo Infinite, фотографии опубликовал один из польских Twitter-аккаунтов, посвященных франшизе Halo.


Некоторые пользователи Reddit опасаются, что попадание коробочных версий Halo Infinite столь рано к игрокам, может привести к появлению в сети большого количества спойлеров по сюжетной кампании. Напомним, ранее уже некоторые игроки выражали свое недовольство тем, что получили множество спойлеров из видео по Halo Infinite от журналистов и лидеров мнений, которым выдали копии игры слишком рано.

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По материалам: newxboxone

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