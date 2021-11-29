"Кошки питаются лучше, чем я": российская журналистка продегустировала кошачий корм

Вадим Карасев

Журналистка "Комсомольской правды" Ольга Афанасьева провела необычное расследование, попробовав кошачий корм самых популярных брендов и поделившись своими впечатлениями.

Журналистка констатировала "прискорбный факт", что ее "кошки питаются лучше", чем она сама. По словам женщины, она решилась на "бесчеловечный эксперимент" над собой, приобретя в магазине 10 образцов кошачьего корма.



Первые два недорогих корма (до 20 рублей) особенного аппетита не внушают. У "Китикета" очень разваренные кусочки. На вкус - что-то невнятное, соус кажется немного липким. "Вискас" себе бы я тоже не купила: запах очень сильный, а вкус лично мне кажется резким, но не приятным. "Феликс" кажется очень вкусным, причем ароматы сосредоточены в подливе. А вот сами мясные кусочки по ощущениям не очень приятные и тоже быстро разваливаются. Зато запах просто сводит с ума. Впрочем, может кошкам и хорошо?

Далее журналистка приступила к дегустации корма средней ценовой категории, стоимость которого не превышала 30 рублей.

"Шебу" с глазастым голубоглазым котиком на упаковке в нашем доме любит Гастон. На вкус эти удлиненные кусочки - как паштет. Интересное получается сочетание: сами ломтики почти безвкусные, а вот соус довольно интересный, но как будто недосоленый. Производители честно признаются: в составе есть говядина и кролик, но только среди другого мяса и субпродуктов. В пачке "Гурмэ" корм выглядит как настоящее мясо. Опять же - индейка и говядина - в том числе. Пахнет приятно, но на вкус как-то не очень, сложно проглотить. Хотя здесь уже есть и овощи (пишут про томат и пастернак). Возможно, дело как раз в них или в растительном белке. У меня ощущение такое, что ем дешевые пельмени с соей (их я не люблю)", - написала женщина.

Афанасьева назвала претендентом на победу консервы "Гурмэ Голд", которые стоят 30-40 рублей.

"Эти мне нравятся - увлекаюсь настолько, что съедаю две ложки. Мне достались "нежные биточки с индейкой и шпинатом" - похоже на обычный "человеческий" паштет из баночек. Единственное отличие - менее соленый и без специй. <...> В общем, приятный на ощупь и на вкус корм. Если разогреть и посолить, можно подавать на стол. Информация на следующем пакетике – "Perfect Fit" (около 30 рублей) - после употребления обещает мне красивую шерсть и здоровую кожу. Пахнет не слишком сильно - может быть, именно поэтому к этому корму кошки не кидаются так быстро. Но на вкус, пожалуй, самый нейтральный вариант. Здесь в составе есть рыбий жир, все те же аминокислоты, кусочки овощей. Если этот корм немного досолить и отправить в духовку, кажется, выйдет неплохая запеканка", - отметила журналистка.

При этом Афанасьевой не понравилась консистенция корма от "Роял Конин", производитель которого обещает "снижение запаха фекалий", а вкус консервов с лососем Proplana она охарактеризовала как "приятный и неброский".

Gran free deluxe от "Зоо Гурман" я открываю с недоверием: говорят, 100% мясо. В итоге, и в самом деле, - мясо в желе, немного воды. Не хватает специй, но и так очень вкусно. Стоит 80-90 рублей

Как писал NEWSTES, ранее россиянин умер, копая могилу для собственного кота.