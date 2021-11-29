Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации

Ведущая Ксения Бородина сообщила о мошенниках. Самые близкие люди теледивы столкнулись с телефонными мошенниками. Преступники пытались обмануть бабушку Бородиной, из-за чего у пожилой женщины стало плохо с сердцем. О том, как 84-летняя бабушка теледивы Галина Ивановна стала жертвой мошенников, рассказала сама Ксения. «Сегодня приехала мама, рассказала жуткую историю. Я на самом деле очень злая, потому что вчера вечером звонит бабушка вся расстроенная, плачет», — делится Бородина. Как оказалось причиной ее эмоционального состояния стали злоумышленники, которые сообщили, якобы, мама Ксении Инна пострадала в ДТП. Она сразу же позвонила дочери и спросила: «Инна, что с тобой случилось? Ты что, попала в аварию? Мне сказали, что ты вся в крови и пришлите деньги, я не знаю как, куда, чего отправлять, что делать».Ксения Бородина Рассказывая об этом, ведущая «ДОМа-2» не могла скрыть злости к обманщикам, из-за которых ее родственница серьезно переживала. «В общем, твари, которые звонят на домашние телефоны пожилым людям, я не знаю вообще как таких земля носит!» — восклицает Бородина. Галина Ивановна пожаловалась, что из-за перенесенного стресса она почувствовала себя плохо. «У бабушки сердце сразу заболело, она подумала, что с моей мамой что-то случилось», — говорит Ксения. Телеведущая ужасно возмущена, хоть и, к счастью, женщина не успела перевести мошенникам деньги. Однако, она намерена предпринять меры, хоть и пока сама не может понять, какие. «Это просто какой-то адский ад, я не знаю, в этих случаях что делать. А как отключить домашний телефон? Она только привыкла по домашнему в основном разговаривать, она пожилой человек», — негодует Бородина.