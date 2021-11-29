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Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом

Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом
Ведущая и журналистка Ксения Собчак заступилась за артиста. На днях Дима Билан отметился на частном концерте в Казахстане, где вышел на сцену в нетрезвом виде. Артиста заметно качало, он не смог сфокусировать взгляд. Хейтеры тут же обвинили певца в непрофессионализме. Однако Билан нашел в себе все объяснить в «Инстаграме». Певец признался, что не спал трое суток и позволил себе выпить немного алкоголя. Однако не подрассчитал дозу. За Диму вступила Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она отметила, что Билан — профессионал.
Дима Билан «Можно много говорить о профессионализме и границах допустимого, но по-человечески понять и посочувствовать стоит. Очень талантливый артист. Сложно быть машиной 24/7», — написала Собчак. Напомним, накануне, будучи в нетрезвом состоянии, Билан отметил, что отказался от больших интервью для Ксении Собчак и Юрия Дудя.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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