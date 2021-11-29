Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь подскажет вам, как сделать первый день недели удачным. Астрологи дали массу полезных советов о том, как преодолеть трудности и выйти победителями из сложных ситуаций.

Сегодняшний день входит в число самых неблагоприятных в ноябре. Все дело в том, что Меркурий и Солнце будут находиться в очень напряженном аспекте друг относительно друга. Людям сегодня будет свойственно вести себя странно и непредсказуемо. В счастью, это только на один день, поэтому просто старайтесь пользоваться оберегами от токсичных людей и не ведите себя таким образом сами.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день, которому суждено будет пройти под эгидой Весов. Убывающая Луна не сочетается с этим Знаком Зодиака, так что она не сможет противостоять Солнцу и Меркурию, несущим в нашу жизнь хаос.

Магнитные бури 29 ноября: сегодня актуальна легкая возбужденность магнитного поля. Вероятность появления магнитной бури меньше 10%.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

духовные практики;отдых;актуальные дела;поиск компромиссов;доброта.крупные покупки;долги;риски.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что день крайне неблагоприятен для домашних дел. Желательно сегодня не отдавать все свое время уборке. Можно сходить в магазин за продуктами, оплатить коммунальные услуги. Дома полезно будет заниматься духовными практиками, йогой, легкими физическими упражнениями. Не стоит забывать о необходимости проветривать помещение.

Одежда и талисманы в этот понедельник

В этот день хороша одежда, не сковывающая движений. Она поможет чувствовать себя увереннее и смелее в периоды опасности и проблем. Вечером она же поспособствует приятному отдыху. Если после работы вы захотите встретиться с друзьями или отправитесь на свидание, астрологи советуют надевать одежду алого, белого или бирюзового цвета.

Из талисманов сегодня самыми полезными будут обереги. Среди таковых стоит выделить опал, оникс, обсидиан и алмаз. Если у вас есть лунный камень, вы сможете с большей эффективностью отражать негативные волны Солнца и Меркурия. Также не забывайте о пользе серебряных, мельхиоровых и деревянных украшений.

Финансы и работа 29 ноября

Астрологи советуют начать понедельник с активного решения насущных проблем и наиболее актуальных дел. От этого зависят спокойствие и уверенность в течение не только этого дня, но и всей недели в целом. Обстоятельства могут резко меняться, поэтому предстоит искать баланс, чтобы не оказаться у разбитого корыта.





Азарт лучше упразднить, дав зеленый свет холодному расчету и осторожности. Старайтесь не совершать дорогостоящих покупок, не брать или не давать деньги в долг. В рабочем процессе немаловажной станет самокритика. Не думайте, что вы идеальны, ведь каждый совершает ошибки, пусть и не совсем заметные.

Любовь и общение в 25 лунный день

В амурных вопросах астрологи не рекомендуют прислушиваться к интуиции. Она сегодня ослабнет, поэтому внутренний голос может пустить вас по ложному следу. Всем, кто находится в отношениях, необходимо помнить о приоритетах. Старайтесь не обижать любимого человека.

Многие из нас сегодня встретятся с недопониманием. Не стоит поддерживать конфликты. Если вдруг любовные или дружеские отношения дали трещину, только спокойствие, выдержка и здравый смысл помогут решить все проблемы. Заговоры от ссор также будут весьма полезными.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Использовать свою энергетику и время стоит с умом. Астрологи советуют стремиться к комфорту и уюту, так как Весы не любят проблем и выхода за пределы зоны комфорта. Вечером постарайтесь восстановить силы и как следует отдохнуть. Для этого подойдет просмотр любимого кино, поход в кафе с друзьями. Не стоит только никого «грузить» своими проблемами.