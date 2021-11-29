Максим Матвеев показал маму, жену и подросшего сына

Актер Максим Матвеев в День матери пришел к своей маме на работу с красивым букетом, а Елизавету Боярскую поздравил в Instagram. Максим Матвеев накануне поздно вечером успел после выступления зайти и поздравить свою маму с важным праздником. Как показал Матвеев, после переезда в Санкт-Петербург его мама устроилась на работу билетером в театр им. Ленсовета. Именно туда артист пришел вчера с роскошным букетом цветов в руках. Людмила Владимировна явно не ожидала встречи с сыном под конец рабочего дня. Поводом для приятного сюрприза стал праздник — День матери, который ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября.Мама Максима Матвеева с букетом от сына Матвеев также опубликовал фото Елизаветы Боярской с их старшим сыном. Гордый отец показал кадр, на котором его супруга позирует рядом с их 9-летним Андреем, держа в руках воздушный шарик. Актер поделился фото для того, чтобы поздравить Елизавету с Днем матери.Елизавета Боярская с сыном Андреем «Всех мам с днем мам с мам днем всех с днем, мам днем всех-всех с днем всех мам…всех…с …В общем-ура!!! Хороший день!!!😃👍🏼🤪❤️»,- забавно подписал Максим кадры с родными. Фанаты считают, что мальчик растет копией своей мамы — у них совпадают даже ямочки на щеках. «Обалдеть как малой вырос», «Мамина гордость», — комментируют кадр поклонники. Своего младшего сына Боярская, между прочим, пока что официально не представила публике. Хотя в СМИ уже пару раз попадали фото, на которых можно разглядеть лицо Григория. Актриса недавно дала интервью, в котором рассказала, какими дружными растут её дети. Она, кажется, и сама не ожидала, что Андрей будет так близок с младшим братом.Елизавета Боярская с мамой Кстати, о Дне матери высказалась и сама Елизавета Боярская. «Не все мамы безупречны. Все могут ошибаться, уставать, расстраиваться. Совершенно очевидно, что детям нужны не идеальные, а любящие мамы, для них идеально, чтобы мама была рядом», — написала актриса в Instagram.