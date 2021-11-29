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Мария Максакова поделилась полуобнаженным фото

Мария Максакова поделилась полуобнаженным фото
44-летняя оперная певица Мария Максакова порадовала поклонников пикантным фото. Бывшая солистка Мариинского театра долгое время боролась за стройность. Недавно артистке наконец удалось взять себя в руки. Она начала правильно питаться и заниматься спортом. Физические нагрузки и здоровый образ жизни принесли ошеломительные результаты: артистка заметно похудела. Оперная дива теперь неустанно принимает комплименты от поклонников и мужчин. Мария не скрывает гордости за себя и честно обещает поделиться своими главными лайфхаками на пути к стройности. Сегодня звезда взбодрила фанатов, выложив на редкость сексуальный кадр. Мария предстала полностью обнаженной, прикрывшись лишь эффектной белоснежной накидкой с мехом по краям.  
Полуобнаженная Мария Максакова Максакова приняла дерзкую позу, закинув ногу выше головы. Дочь Марии Максаковой кокетливо призналась, что собирается в скором времени рассказать о своем пути к возвращению в форму. Подписчики пришли в восторг от горячего кадра и сделали массу комплиментов Марии. «Уважаемые блюстители морали и нравов, со своими советами проследуйте далее. Она просто идеальна, а вы — нет», «Кажется, с Волочковой можно потягаться», «Ну, а что? Почему нет... Красотка!», «Фото потрясающее, чувственность зашкаливает!» — обсуждают фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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