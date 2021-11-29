Мария Солодар: биография, семья, личная жизнь, бизнес (фото)

Детские годы и юность

Начало бизнес-карьеры

Создание собственного бизнеса

Личная жизнь

Биография Марии Солодар интересует тех, кто занимается инфо-бизнесом. Молодая женщина смогла за короткий срок стать долларовым миллионером, занимаясь интернет-маркетингом, блогерством и обучением востребованным онлайн-профессиям.Мария родилась 26 августа 1991 года в Ивано-Франковске на Западной Украине в семье украинских интеллигентов. Ее отец был успешным писателем, а мама — программистом. Родители девочки вскоре развелись, но она поддерживала с ними обоими добрые отношения.Еще в детстве Маша отличалась стремлением к самостоятельности и финансовой независимости. Ей пришлось в школьные годы торговать на рынке, работать промоутером и официанткой в ресторане. При этом девочка успевала учиться на «отлично», активно участвовала в предметных олимпиадах.Певица Максим — биография и личная жизньПосле школы девушка поступила на философский факультет в университет им Т.Шевченко в Киеве. Одновременно с изучением философии она проявляла большой интерес к компьютерным технологиям. Еще в студенчестве Мария вдохновилась идеями американского маркетолога Тимоти Ферриса, занимавшегося сетевым маркетингом. Девушка стала активно заниматься с коучами по программам личностного роста. Коуч Николай Латанский взял ее в качестве фрилансера для сбора подписчиков на его Ютуб-канал и для создания лендинга.Проходя стажировку в Верховной Раде, Мария смогла показать себя с лучшей стороны. В качестве молодого специалиста она была направлена на стажировку в Штаты по линии парламентского обмена.Во время стажировки в США Солодар стала активно изучать технологию создания воронок продаж, которая потом стала ее фирменной технологией в инфо-бизнесе.После возвращения из США Мария начинает сотрудничать с компанией «МММ» и российским бизнес-проектом «Бизнес-молодость». После участия в тренинге «Энигма», обучение в котором должно было сделать ее миллионершей, ее бизнес начинает быстро набирать обороты.Жан-Поль Бельмондо — биография и семья​Мария Солодар после работы в проекте «Бизнес-молодость» зарегистрировала сразу несколько интернет-проектов, умножив таким образом количество источников своих доходов:продюсерский, с помощью которого она начала продвигать перспективные онлайн-проекты;онлайн-школу, в которой по своим собственным методикам и курсам ведет обучение востребованным интернет-профессиям;интернет-маркетинговое агентство по продвижению товаров и продуктов в Сети при помощи технологии автоматических воронок продаж.Кроме этого Солодар занимается блогерством, выступает в качестве коуча, проводящего семинары по личностному росту, разрабатывает и публикует свои авторские методики.С 2018 года пишет книги из раздела деловой литературы. Две ее работы «Воронка продаж в интернете» и «Маленькая девочка в большом бизнесе» считаются бестселлерами. Солодар обещает, что после прочтения ее книг интернет-бизнес открывается с другой стороны, и читатели получают возможность под новым углом взглянуть на различные способы зарабатывания денег в интернете.На тренингах и курсах Мария знакомит со своими авторскими методиками, позволяющими:научиться создавать автоматические воронки продаж;правильно составлять рекламные рассылки для электронных писем;точно выбирать целевую аудиторию;создавать лендинги.У Марии есть Ютуб-канал, где она охотно делится с подписчиками своими ошибками, которые ей пришлось преодолевать во время раскрутки бизнесов.Ряд экспертов склонны считать, что Мария Солодар не является маркетологом, а преподает своим ученикам основы инфобизнеса. Также стоит отметить, что деятельность предприимчивой украинки в интернете оценивают по-разному. Одни хвалят ее и называют королевой автоматических воронок продаж, другие считают, что ее курсы слишком поверхностные, а сама она занимается не маркетингом, а МЛМ-бизнесом.Однако даже критические высказывания в отношении нее и обвинения в том, что ее курсы не дают реальных знаний и отличаются поверхностным изложением материала, Солодар умудряется превращать в эффективный пиар, привлекая таким образом внимание к своему бизнесу новых потенциальных клиентов.Мария Солодар не раскрывает подробности своей личной жизни, что порождает немало слухов о ней у подписчиков. Известно, что в 2014 году у девушки был роман с блогером и коучем Кириллом Улановым.Сначала молодые люди общались как деловые партнеры, но после тесного сотрудничества над общим бизнесом между ними возникли отношения. Молодая пара создала успешный бизнес, который приносил им высокий доход, но лидерские задатки каждого не позволили создать гармоничных отношений. Вскоре молодые люди начали ссориться, в итоге им пришлось расстаться, так как они не смогли договориться, кто будет главным в общем бизнесе.Инициатором расставания стал Кирилл.После появлялась информация, что у Марии завязался роман с другим известным блогером – Сергеем Косенко, но подробностей развития их отношений журналисты так и не смогли узнать. Наученная печальным опытом непростых отношений с Улановым, Мария тщательно скрывала подробности своей личной жизни от прессы.Недавно на ее странице в инстаграм появились фотографии свадебного платья и самой Марии с белым цветком. Девушка отпраздновала шикарную свадьбу в Африке, выбрав в качестве места для выездной церемонии Замбию. Ее избранником стал французский бизнесмен - Джона. Ничего другого о нем более неизвестно.Молодожены провели выездную церемонию на берегу африканского озера. Во время бракосочетания Мария предстала в роскошном белоснежном платье в пол с открытыми плечами, а жених в черном смокинге. После венчания невеста сменила белоснежный наряд на пышное платье, украшенное вышивкой, а жених предстал перед публикой в светло-сером костюме.На свадебной церемонии присутствовали знаменитые российские и иностранные артисты:группа «Иванушки-Интернешенел»;«Artik & Asti»,французская певица Элен Сегара, выступавшая в качестве исполнительницы знаменитых мюзиклов «Нотер-Дам де Пари», «Ромео и Джульета».Романтический танец новобрачных, который они исполнили на подиуме, усыпанном цветами в свете красных прожекторов, собрал большое количество лайков.Также Мария выступила в качестве солистки на собственной свадьбе, исполнив знаменитую музыкальную композицию Элтона Джона «Can You Feel the Love Tonight».Подписчики молодой миллионерши поздравили ее с важным событием в жизни и пожелали ей и ее мужу счастья. Почему молодая и успешная бизнес-вумен решила провести свадебную церемонию в Замбии, неизвестно. Но представленные с мероприятия фото и видео впечатляют и наглядно доказывают, что Мария действительно является долларовым миллионером, самостоятельно зарабатывающем огромные деньги в Сети.О Марии Солодар следует запомнить несколько важных вещей:Она – известный интернет-маркетолог, продюсер, коуч, писатель, психолог.Солодар смогла самостоятельно освоить секреты интернет-бизнеса и создать собственный бренд в рекламном деле.Молодая женщина имеет несколько прибыльных бизнесов в интернете, которые приносят ей стабильный доход и помогают продвигать личный бренд.Мария охотно делится со всеми секретами своего бизнеса в книгах, на семинарах и на Ютуб-канале.Книги Солодар об автоматических воронках продаж стали бестселлерами в России в номинации «Бизнес литература».