Маша Распутина раскритиковала лысину Шуры

Певица Маша Распутина высказалась о лысых артистах. 57-летняя артистка стала членом жюри музыкального проекта. Артистка призналась, что ей очень импонирует Шура как участник, только вот, по ее мнению, ему необходимо сменить образ. «Шура он — чудо чудесное, единственный такой. Я ему только без конца говорила: «Надень парик!» Просто мне не нравятся лысые исполнители. Я не воспринимаю лысых людей на сцене. Я не могу на них смотреть. Зачем петь лысым? Сцена требует хайера (hair — волосы, — прим. ред.). Надень шапку, кепку, платок подвяжи и выйди к зрителям. Когда я вижу лысого человека на сцене, то не песню слушаю, а только смотрю на лысину. Она меня отвлекает от всего! Кому-то, может, и нравятся лысые артисты, а я их просто не могу воспринимать», — заявила певица «Собеседнику».Шура К слову, сама Распутина не согласилась бы быть участницей проекта. Ей больше по душе роль члена жюри. «Для меня нелепо, когда человек знаменитый и давно состоявшийся, участвует в каких-то конкурсах. Но это мое сугубо личное мнение. Представляете, Майкл Джексон или Дженнифер Лопес участвовали бы в каких-то конкурсах? Они могут быть только членами жюри! Звезды друг с другом должны не конкурировать, а дружить и показывать атмосферу высокой музыкальной культуры. Хотя в постановочной части «Суперстар!» — потрясающий. Сидишь и смотришь концерт. Особенно меня удивила постановка номера на песню «Плачет девушка в автомате». Я, кстати, потом по телевизору его смотрела. Это оказалось не так интересно, как вживую», — заключила Маша.