Матвиенко рассчитывает, что стратегию развития природоподобных технологий примут в ближайшее время

16:24 Автор: Никита Вятчанин

В палате регионов рассчитывают, что Стратегия развития природоподобных технологий будет одобрена в самое ближайшее время и станет основой для формирования законодательства в этой сфере. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выездного заседания комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре в научно-исследовательском центре «Курчатовский институт».

Спикер отметила, что сегодня вектор научной мысли направлен не на завоевание природы, а на гармоничное взаимодействие между человеком и окружающим миром, «на использование в самых разных областях нашей жизни принципов, которые как бы подсмотрены у природы». В этом и заключается основная цель природоподобных технологий, считает она.

Матвиенко обратила внимание, что необходимость формировать подходы к развитию природоподобных технологий отражены в поручениях Президента и главы Правительства России, а также содержится в положениях Стратегии научно-технологического развития РФ и стратегии национальной безопасности России.

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«Сейчас настало время сформировать полноценную правовую базу, регламентирующую порядок разработки, внедрения и использования таких технологий. Мы готовы к такой работе, и считаем необходимым разработать и принять в нашей стране отдельную стратегию развития природоподобных технологий», — заявила Валентина Матвиенко.

При этом она отметила, что является противником большого количества стратегий в стране и сторонником их разработки «только по самым перспективным и передовым технологиям завтрашнего дня». «Мы очень рассчитываем, что стратегия по разивтию природоподобных технологий будет одобрена в самое ближайшее время и станет основой для формирования законодательства в этой сфере. Палата регионов имеет большой опыт в подобном законодательном обеспечении», — заявила Валентина Матвиенко.

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