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Медведев рассказал, что нужно делать с этническими анклавами на территории России

Медведев рассказал, что нужно делать с этническими анклавами на территории России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить возникновения на территории страны этнических анклавов. Он также выразил обеспокоенность в связи с ростом числа правонарушений, совершаемых мигрантами.

По словам высокопоставленного чиновника, в Совбезе проведут работу над совершенствованием миграционной политики в контексте укрепления безопасности страны в целом и ее экономики в частности. Необходимо также уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи со внутренней миграцией населения в России.

Нельзя допускать их (мигрантов – прим.) изоляции, как это происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов... Примеров такого рода анклавов в мире предостаточно, и все они являются рассадниками преступности.

В ближайшее время замглавы Совбеза планирует провести серию совещаний, посвященных миграции и вырабатыванию "качественной" политики в этой сфере – соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.

Это уже не первый раз, когда Медведев предлагает применять жесткие меры для борьбы с преступностью среди приезжих. В прошлом году он выступил за возложение полной ответственности за действия гостей нашей страны на их работодателей.

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По материалам: uposters.ru

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