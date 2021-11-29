Медведев рассказал, что нужно делать с этническими анклавами на территории России
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что нельзя допустить возникновения на территории страны этнических анклавов. Он также выразил обеспокоенность в связи с ростом числа правонарушений, совершаемых мигрантами.
По словам высокопоставленного чиновника, в Совбезе проведут работу над совершенствованием миграционной политики в контексте укрепления безопасности страны в целом и ее экономики в частности. Необходимо также уделять внимание диспропорциям, возникающим в связи со внутренней миграцией населения в России.
В ближайшее время замглавы Совбеза планирует провести серию совещаний, посвященных миграции и вырабатыванию "качественной" политики в этой сфере – соответствующее поручение ему дал президент Владимир Путин.
Это уже не первый раз, когда Медведев предлагает применять жесткие меры для борьбы с преступностью среди приезжих. В прошлом году он выступил за возложение полной ответственности за действия гостей нашей страны на их работодателей.