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Меркурий в соединении с Солнцем 29 ноября 2021 года: главные опасности этого дня

Меркурий в соединении с Солнцем 29 ноября 2021 года: главные опасности этого дня

Меркурий и Солнце сегодня окажутся в опасном аспекте — соединении. Астрологи рассказали о том, чем это чревато и как можно обойти препятствия на своем пути. В этот неблагоприятный день.


Это будет внешнее соединение, то есть Меркурий будет находиться за Солнцем. Это указывает на приближение в первую очередь эмоциональных проблем. Финансовых проблем не ожидается, поэтому первый день недели в плане работы и покупок будет вполне рядовым. Астрологи считают, что большие неурядицы могут ожидать представителей агрессивных Знаков Зодиака.

Люди станут злее

Соединение этих двух космических объектов сделает так, что многие из нас станут более жестокими, неуступчивыми, эгоистичными. Причем данное поведение будет проявляться не только по отношению к посторонним людям, но и к родственникам. Старайтесь не обижаться на близких за их нежелание приходить на помощь. Вполне возможно, что у них самих будут проблемы.

Люди утратят уверенность в себе

Солнце в этом плане будет играть ключевую роль. Его негативная энергия будет заражать нас сомнениями, страхами. Не исключено, что запланированные ранее проекты и дела сорвутся из-за банальных страхов. Если вы планировали что-то долгое время, не откладывайте это на потом. Сегодня важно действовать решительно, не обращая внимание на чувства и интуицию, которая будет работать против нас.


У многих появится творческий застой

Многим людям станет намного сложнее заниматься творчеством, принимать необычные решения и креативно подходить к делу. Это день, когда создавать что-то с нуля будет очень непросто. Именно поэтому астрологи советуют обращать внимание на чужой опыт, но не копировать чужие идеи бездумно.

Люди станут более закомплексованными

Возможно, что этим будут объясняться плохие поступки, озлобленность и негатив в целом. Не исключено появление новых страхов. Люди могут становиться нерешительными, угрюмыми. Также возможно появление чрезмерной гордости, причем в отношении тех побед и заслуг, которые были актуальны когда-то в прошлом. Многие из нас станут жить вчерашним днем, что точно никому не пойдет на пользу.

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По материалам: dailyhoro.ru

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