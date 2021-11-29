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Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом

Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом


Microsoft несколько часов назад представила два новых ролика по Halo Infinite. Один из них рассказывает о героях, одним из которых является Мастер Чиф для вселенной Halo.

Теперь каждый может стать героем и облачиться в броню Мастера Чифа. Microsoft запустила специальную страницу на сайте Xbox, которая представляет собой веб-приложение. Игроки могут включить камеру на компьютере (потребуется хорошее освещение) и облачиться в костюм героя. На пользователя виртуально наденут броню, шлем и отправят на поле боя. Ниже можно видеть несколько роликов от пользователей соцсетей, которые показывают, как это выглядит. Полученным роликом можно делиться в соцсетях.


Напомним, что релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года.

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По материалам: newxboxone

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