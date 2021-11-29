Microsoft предлагает каждому стать Мастером Чифом





Microsoft несколько часов назад представила два новых ролика по Halo Infinite. Один из них рассказывает о героях, одним из которых является Мастер Чиф для вселенной Halo.

Теперь каждый может стать героем и облачиться в броню Мастера Чифа. Microsoft запустила специальную страницу на сайте Xbox, которая представляет собой веб-приложение. Игроки могут включить камеру на компьютере (потребуется хорошее освещение) и облачиться в костюм героя. На пользователя виртуально наденут броню, шлем и отправят на поле боя. Ниже можно видеть несколько роликов от пользователей соцсетей, которые показывают, как это выглядит. Полученным роликом можно делиться в соцсетях.

Si le Master Chief ne montre jamais son visage c'est tout simplement parce qu'il est fatigué et qu'il a des grosses CERNES 😂#BecomeMasterChief #Halo #HaloInfinite pic.twitter.com/BT7iPBah6Z — SoMuch (@SoMuchEntmt) November 28, 2021



Напомним, что релиз Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года.