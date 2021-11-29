Минпросвещения России выстраивает диалог с сельскими школами

Сельские школы составляют больше половины всех школ в России. То, что Министерство просвещения уделяет огромное внимание их развитию, направляя туда большую часть средств, воспринимается сельскими учителями с оптимизмом. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявила Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания (ВПС), член Общественного совета при Минпросвещения России.

Она отметила, что пятый съезд сельских учителей запомнится очевидным поворотом всей системы управления образованием в сторону сельских территорий. Так, например, по программе капитального ремонта две трети всех средств запланировано на строительство и оснащение сельских школ.

Валентина Иванова обратила внимание на важный вектор работы Министерства просвещения РФ – выстраивание диалога с учителями. На данный момент ведомство занимается сбором вопросов от педагогов по наиболее наболевшим темам, чтобы не терять связь с реальным состоянием условий их работы в регионах. «Более того, Министр просвещения Сергей Кравцов, затрагивая вопрос заработной платы, обратился к учителям с предложением сформировать по федеральным округам или субъектам комиссии, в которых сами педагоги смогут отработать систему оценки деятельности учителей, сделать расчеты и предоставить их в министерство. То есть учителя смогут непосредственно участвовать через свои предложения в формировании системы расчета заработной платы. ВПС включится в эту работу во всех своих 85 региональных отделениях», – заявила Валентина Иванова.

Также она обратила внимание на то, что в рамках ВПС несколько лет назад была образована ассоциация «Агрошколы России». Эта организация стремится к тому, чтобы каждая сельская школа имела блок агробизнес-образования, где ребята смогут получить первую профессию. Через такую форму обучения удастся ощутить свою связь с землей, с малой родиной, с конкретной возможностью остаться и развивать экономику своего региона.