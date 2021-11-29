Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Минпросвещения России выстраивает диалог с сельскими школами

Минпросвещения России выстраивает диалог с сельскими школами

Минпросвещения России выстраивает диалог с сельскими школами

Сельские школы составляют больше половины всех школ в России. То, что Министерство просвещения уделяет огромное внимание их развитию, направляя туда большую часть средств, воспринимается сельскими учителями с оптимизмом. Об этом в эфире онлайн-программы «Образовательная среда» заявила Валентина Иванова, председатель Всероссийского педагогического собрания (ВПС), член Общественного совета при Минпросвещения России.

Она отметила, что пятый съезд сельских учителей запомнится очевидным поворотом всей системы управления образованием в сторону сельских территорий. Так, например, по программе капитального ремонта две трети всех средств запланировано на строительство и оснащение сельских школ.  

Валентина Иванова обратила внимание на важный вектор работы Министерства просвещения РФ – выстраивание диалога с учителями. На данный момент ведомство занимается сбором вопросов от педагогов по наиболее наболевшим темам, чтобы не терять связь с реальным состоянием условий их работы в регионах. «Более того, Министр просвещения Сергей Кравцов, затрагивая вопрос заработной платы, обратился к учителям с предложением сформировать по федеральным округам или субъектам комиссии, в которых сами педагоги смогут отработать систему оценки деятельности учителей, сделать расчеты и предоставить их в министерство. То есть учителя смогут непосредственно участвовать через свои предложения в формировании системы расчета заработной платы. ВПС включится в эту работу во всех своих 85 региональных отделениях», – заявила Валентина Иванова. 

Также она обратила внимание на то, что в рамках ВПС несколько лет назад была образована ассоциация «Агрошколы России». Эта организация стремится к тому, чтобы каждая сельская школа имела блок агробизнес-образования, где ребята смогут получить первую профессию. Через такую форму обучения удастся ощутить свою связь с землей, с малой родиной, с конкретной возможностью остаться и развивать экономику своего региона.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Дуня Смирнова рассказала в интервью Ксении Собчак о муже Анатолии Чубайсе, работе и отношении к усыновлению
Дуня Смирнова рассказала в интервью Ксении Собчак о муже Анатолии
На Байкале планируют запустить ледовые гольф-туры
На Байкале планируют запустить ледовые гольф-туры
Статус аэродрома класса «Г» в 2022 году может получить посадочная площадка Усть-Илимска
Статус аэродрома класса «Г» в 2022 году может получить посадочная
Иркутск получит бюджетный кредит от Минстроя РФ на строительство тепломагистрали
Иркутск получит бюджетный кредит от Минстроя РФ на строительство
Сбер открыл счёт Российскому Красному Кресту для сбора помощи пострадавшим на шахте «Листвяжная»
Сбер открыл счёт Российскому Красному Кресту для сбора помощи
В Иркутской области будут судить четверых работников интерната в Квитке за избиение воспитанников
В Иркутской области будут судить четверых работников интерната в
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 ноября 2021 года
Ультразвук улучшил антибактериальные свойства наночастиц латуни
Ультразвук улучшил антибактериальные свойства наночастиц латуни
Dress Code. В Москве открылся ювелирный бутик. Среди гостей — Рената Литвинова, Дарья Клюкина, Ян Гэ
Dress Code. В Москве открылся ювелирный бутик. Среди гостей — Рената
Для московских школьников стартовал проект «Мужской разговор»
Для московских школьников стартовал проект «Мужской разговор»
В 2022 году в Кабардино-Балкарии появятся 37 центров «Точка роста»
В 2022 году в Кабардино-Балкарии появятся 37 центров «Точка роста»
В Новосибирске завершилось обучение специалистов опорных центров добровольчества
В Новосибирске завершилось обучение специалистов опорных центров

Топ на сегодня

Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме "Дом Gucci" с Леди Гагой кинокритики, пользователи сети и дизайнер Том Форд
"Крестный отец" о моде": что говорят о фильме
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже выступила с заявлением
Екатерина Андреева возмущена поздравлениями с юбилеем и даже
Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом смарт-контракте»
Разработчики dYdX обнаружили уязвимость в «недавно развернутом
Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации
Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации

Еще по теме

Сельские школы: дорожная карта развития
Глава Минобрнауки примет участие в съезде учителей сельских школ
В Московской области стартовал Всероссийский съезд учителей сельских школ
Более 30 тысяч педагогов сельских школ страны приняли участие в форуме центров «Точка роста»