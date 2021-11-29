Минздрав Иркутской области заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в регионе

Иркутская область находится на плато по заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда во время прямого эфира.

Андрей Секунда:

— Мы сегодня находимся на плато высоких показателей, которые к сожалению не дают нам оптимистических прогнозов. Тем не менее рост как таковой замедляется. Болеют дети разных возрастных категорий. Как поясняют врачи, под маской ОРВИ скрывается как раз коронавирус. Мы призываем вас не заниматься самолечением, а вовремя диагностировать заболевание и обращаться к врачам.

Второй спикер, завкафедрой эпидемиологии ИГМУ Александр Ботвинкин отметил, что в настоящий момент положение с пандемией в мире оценивается как чрезвычайная ситуация эпидемиологического характера из-за большого числа умерших от COVID-19. Единственным оружием против вируса является вакцина.