Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)

Продюсер Яна Рудковская поделилась забавным видео с сыном. Среди последних публикаций личного микроблога звездного продюсера Яны Рудковской появился ролик с участием ее младшего ребенка. Малыш Арсений позировал для мамы, пока питомцы семьи Рудковской пытались «ограбить» мальчика. Арсений в тельняшке и темных джоггерах со звездами с удовольствием ел печенье. А четвероногие друзья Плющенко решили, что малыш обязан поделиться с ними. Поэтому две собачки стали на задних лапках прыгать вокруг младшего наследника Евгения Плющенко. Яна Рудковская запечатлела забавную картину. А Арсений будто не замечал питомцев. Только малыш опускал руку с печеньем вниз, собаки откусывали часть лакомства. «Яночка, какой у вас чудесный ребенок», «Какая прелесть!», «Смешные такие малыши», «Арсюша такой клевый», «Такой уже большой, так на маму похож», «Какие милахи», «Сладенькие», — оценили свежий ролик Рудковской поклонники. Напомним, ранее Яна Рудковская в платье-бутоне за 3,5 миллионов рублей появилась на ковровой дорожке премии Glamour. Продюсер отдала предпочтение оттенку фуксии в своем образе-имитации цветка розы.