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Многомиллионное наследство Александра Градского: что в него входит и кому оно достанется

Многомиллионное наследство Александра Градского: что в него входит и кому оно достанется

Певец и композитор Александр Градский накануне умер в Москве в возрасте 72 лет от инфаркта головного мозга. После этого в издании Teleprogramma.pro появилась информация о наследстве знаменитого артиста.

По данным СМИ, Александр Градский на протяжении долгого времени проживал на юго-западе столицы в квартире на ул. Марии Ульяновой. В гражданском союзе с актрисой Мариной Коташенко артист купил жилье на Мосфильмовской улице, которое ему помогли обустроить в шоу Первого канала "Идеальный ремонт".

Кроме того, СМИ неоднократно сообщали о квартире музыканта на Тверской улице, расположенной в доме, где находился Елисеевский магазин. 

Также у Александра Градского имелся в Подмосковье загородный дом с бассейном, просторными балконами и колоннами, построенный в закрытом коттеджном поселке.

Как отмечается, примерная стоимость имущества Александра Градского может составлять в общей сложности 300-400 млн рублей.

Адвокат Юрий Шаль рассказал, сможет ли претендовать на наследство певца его гражданская супруга, которая была моложе музыканта на 35 лет. Напомним, актриса Марина Коташенко родила Градскому двоих сыновей.

"Марине нужно доказывать через суд, что она вела совместное хозяйство, состояла в фактическом браке с Александром Борисовичем. Должно быть судебное решение. Но я не думаю, что она будет этим заниматься. Если бы Александр Борисович хотел, он бы все сделал при жизни. Тем более в браке родились сыновья. Наследники первой очереди – это дети. Наследство будет делиться между ними в четырех равных долях, если не оставлено завещание. Бывшие жены не имеют на него права. Я думаю, будет составлен договор. Наследникам же будут отходить какие-то единицы, а не каждый будет иметь одну четвертую долю. Чтобы можно было нормально наследовать, а не портить друг другу жизнь", - заявил эксперт.

Напомним, здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного в сентябре COVID-19. Он часто жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал. В пятницу мужчина попросил близких помочь ему добраться до ванной комнаты. Через какое-то время ему стало плохо — Градский потерял сознание и не приходил в себя в течение часа. Ему вызвали скорую, медики доставили пациента в госпиталь с подозрением на инсульт.

По информации СМИ, за жизнь певца последние 12 часов боролись врачи, ему сделали МРТ и оказали всю необходимую медицинскую помощь, однако композитор скончался около двух часов ночи. В последний раз Градский появлялся на публике за пару дней до госпитализации на съемках очередного выпуска шоу "Голос". Участники передачи уже тогда отмечали, что Александр Борисович выглядел нездоровым, имена участников он читал с листочка, а рядом с креслом стоял вентилятор, чтобы облегчить его состояние.

Александр Градский — советский и российский мультиинструменталист, автор песен, поэт, композитор. Он родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. Получил за свою жизнь множество наград, стал лауреатом Государственной премии России (1999) и народным артистом Российской Федерации (1999). Также являлся художественным руководителем театра "Градский Холл" и наставником шоу "Голос".

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По материалам: uposters.ru

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