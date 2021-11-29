Муж Анастасии Заворотнюк заметно помолодел

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк, Петер Чернышев появился на публике. После того, как закончились летние гастроли шоу «Руслан и Людмила», Петр Чернышев перестал появляться на публике. Муж тяжело больной Анастасии Заворотнюк уже несколько лет избегает светские мероприятия, где собирается много журналистов. Однако накануне состоялась премьера отрывка из нового представления Татьяны Навки, где Чернышеву пришлось позировать репортерам. Фигурист накануне побывал на открытии ГУМ-катка в самом сердце столицы. Во время торжественного открытия Навка и её команда представили фрагмент «Лебединого озера». Одну из главных партий балета на льду исполняет Чернышев. Собравшиеся зрители обсуждали, что Чернышев заметно похорошел. Спортсмен больше не выглядит таким измученным, как в начале осени. Возможно, весь секрет в том, что муж актрисы избавился от бороды и впервые за долгое время предстал перед публикой с гладко выбритым лицом.Татьяна Навка и Петр Чернышев «Петр сейчас все силы бросил на работу. Она позволяет оплачивать дорогостоящее лечение любимой жены. Многие отметили, что спортсмен помолодел. Он сбрил бороду и выглядит уже не таким измученным, как раньше», — пишет КП. Между прочим, на днях большая премьера случилась и в жизни сына Заворотнюк. Майкл объявил о том, что записал и выпустил дебютную песню. На создание группы Lepra, работающей в стиле блэк-метал, сына звезды сериала «Моя прекрасная няня» вдохновила его гражданская супруга. Майкл, кстати, намекнул, что скоро женится. Собирается создать семью и дочь Анастасии, но она откладывает проведение свадьбы из-за болезни матери.