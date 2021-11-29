Мужчина купил два пирога и заплатил в 400 раз больше, но все остались довольны, ведь это доброе дело

Мужчина захотел свежей выпечки и зашел в местную пекарню, которая расположена в штате Небраска. Мужчина сделал покупку чуть более, чем на 370 рублей, и оставил щедрые чаевые в размере почти 150 тысяч рублей.

Работники пекарни поведали удивительную историю, как к ним пришел мужчина, заказавший два вида пирогов, а покупка обошлась ему около $5.

Покупатель хотел расплатиться, и там, где указано слово «чаевые» была вписана сумма $2000.

Один из сотрудников указал покупателю на то, что в сумме сделана ошибка. Но мужчина сказал, что нужно подтвердить платеж.

«Это не ошибка, и, если вы не нажмете на кнопку оплаты, я сделают это сам», – сказал покупатель.







