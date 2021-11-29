На 2,2 миллиарда рублей предложили увеличить бюджет региона 2022 года депутаты ЗC Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания подготовили поправки ко второму чтению законопроекта об областном бюджете на предстоящий трехлетний период на общую сумму более 2,2 миллиарда рублей. Поправки подготовили депутаты всех фракций, представленных в областном парламенте.

Александр Ведерников, председатель Законодательного собрания Иркутской области:

— Мы начнем реализацию двух новых проектов, предложенных депутатами, финансирование которых предусмотрено поправками к бюджету. С помощью проекта «Школьный учебник», на который предлагается выделить около 100 миллионов рублей, образовательные учреждения, в первую очередь с малой численностью учащихся, смогут обновить учебные пособия. Еще один проект «Доступный школьный стадион» позволит ремонтировать и реконструировать стадионы образовательных учреждений, к которым впоследствии будет открыт доступ для всех жителей. Сегодня очень актуально сделать спорт доступным для разных категорий людей, особенно старшего возраста. Мы видели в Ангарске этот опыт, и его надо развивать и проецировать на другие территории региона.

Как рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, в поправках депутатов нашли отражение многие предложения, озвученные на заседаниях профильных комитетов при рассмотрении законопроекта в первом чтении, а также пожелания муниципальных образований.

Так, особое внимание уделено финансированию «Народных инициатив», которое предлагается увеличить на 330 миллионов — до 850 миллионов рублей, а также благоустройству общественно-значимых территорий в сельских поселениях. На это дополнительно предусмотрено 122,7 миллиона рублей.

«На эти проекты муниципальные образования затратили свои силы и средства, поэтому мы решили предусмотреть финансирование на все заявки, поступившие от них», – подчеркнула Наталья Дикусарова.

В первом чтении в законопроекте не было предусмотрено средств на капитальный ремонт учреждений культуры, спортивных объектов, детских садов. Поправками депутатов предлагается в 2022 году выделить на эти цели почти 360 миллионов рублей. Как пояснила Наталья Дикусарова, все районы, которые подали заявки в министерство строительства и прошли отбор, получат по одному капитальному ремонту объекта каждого вида. Также продолжат начатый в этом году проект по строительству спортивных площадок в сельских территориях.

Внесена поправка о приобретении для Братска и Усть-Илимска аппаратов КТ, в ряде муниципальных образований будут также отремонтированы помещения для размещения КТ. Предусмотрены дополнительные средства на финансирование в полном объеме питания детей, страдающих от туберкулезной интоксикации, на питание больных, а также детей в домах ребенка в соответствии со всеми нормами. Кроме того, почти 74 миллиона рублей предлагается дополнительно направить на бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами и их своевременное приобретение. Предусмотрены дополнительные ассигнования и на выплату из областного бюджета стипендий студентам-медикам.

Парламентарии также предлагают проиндексировать в следующем году на 20%, а не на размер инфляции, стоимость путевок в оздоровительные детские лагеря. Этот вопрос неоднократно обсуждался на площадке Законодательного собрания.

Внесена поправка о приобретении в лизинг дорожной техники для АО «Дорожная служба Иркутской области». Необходимость обновления парка дорожной техники была закреплена в постановлении областного парламента, принятого вместе с законом о бюджете в прошлом году.

Кроме того, дополнительные средства предусмотрены поправками на приобретение автомобиля для организации мобильной приемной по оказанию бесплатной юридической помощи жителям отдаленных районов Иркутской области. А также на поддержку некоммерческих организаций, на установку памятных знаков в историко-мемориальном комплексе «Иерусалимская гора» в Иркутске и другие направления.

Также депутаты предусмотрели средства на софинансирование в размере почти 180 миллионов рублей до 2024 года к поступившим из федерального бюджета субсидиям. Их направят на внедрение цифровой образовательной среды в школах, организацию бесплатного горячего питания в школах, строительство объекта питьевого водоснабжения в Вихоревке Братского района, социальные выплаты для приобретения или строительства жилья гражданам, проживающим в непредназначенных для этого строениях, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, комплексное развитие сельских территорий (Заларинский, Боханский районы), обеспечение деятельности мировых судей и на предупреждение и борьбу с инфекционными заболеваниями.

«Нам очень важно поддержать муниципальные образования с их предложениями, продолжить реализацию уже зарекомендовавших проектов, таких как „Народные инициативы“, и начать новые», – подчеркнул Александр Ведерников.