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На Байкале планируют запустить ледовые гольф-туры

На Байкале планируют запустить ледовые гольф-туры

В 2022 году АНО «Международный Центр Гольф Туризма» планирует запустить на Байкале премиальные ледовые гольф-туры Golf in Russia. Организация привезет экспертов и иностранных туроператоров в Бурятию и Иркутскую область для знакомства с инфраструктурой. Основными поставщиками гольф-туристов станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Только в Южной Корее насчитывается около 6-7 миллионов путешествующих гольфистов.

Анна Овчинникова, глава АНО «Международный Центр Гольф Туризма»:
— Близко, увлекательно, понятно — вот что мы слышим уже сейчас о новом турпродукте Ice Golf на Байкале от ключевых туроператоров из Кореи, Японии. Регион интересен и Китаю, Гонконгу, Сингапуру, Вьетнаму. А это значит, Golf in Russia в Байкальском регионе охватит около 15 миллионов путешествующих гольфистов из Азии. Это направление интересно для азиатского туриста, прежде всего, как место посещения своей исторической прародины – Бурятии.

Это будет не только международный турнир ICE GOLF 2023 по ледовому гольфу к 100-летию Бурятии, для которого будет построено два девятилуночных поля, но также одновременно стартует фестиваль ледовых фигур от мастеров «Альхон Айс Фест» в виде мифических аватаров всех времен и народов, созданных на каждой лунке.

Организаторы планируют в течение десяти лет увеличить турпоток на Байкал в пять раз. Первый байкальский инфотур в феврале 2022 года охватит Листвянку, Остров Ольхон, Хужир, Усть-Баргузин, Дворец Богини Янжимы, Забайкальский национальный парк, Чувыркуйский залив, Максимиху, Турку, Гремячинск, Иволгинский дацан, Танхой, Байкальск, Слюдянку.

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По материалам: irk

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