На Канарских островах обнаружен мышиный коронавирусный гепатит

Вадим Карасев

Исследование, опубликованное в Frontiers in Veterinary Science, показывает наличие мышиного коронавируса — вируса мышиного гепатита (M-CoV) — у мышей Канарского архипелага. Инфекция сравнительно недавно была завезена на острова на корабле от мышей континентальной Европы.

Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, поставила коронавирусы в центр интенсивной исследовательской деятельности во всем мире. За последние годы было выявлено пять новых коронавирусов: SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV и SARS-CoV-2. Эти вирусы были идентифицированы как способные вызывать респираторные патологии у людей. Вирус гепатита мышей (M-CoV) — это коронавирус, который впервые был выделен в 1947 году у грызунов. Хотя заражение людей не зарегистрировано, среди мышей вирус очень заразен и передается в основном воздушно-капельным путем и при прямом контакте. Этот патоген изучается на лабораторных мышах, а в дикой природе описан мало. «Вирус гепатита мышей очень заразен и является одним из наиболее распространенных патогенов у лабораторных мышей. Симптомы этой инфекции различаются в зависимости от генотипа и возраста мыши. Этот вирус может быть очень агрессивным для мышей и, как правило, вызывает гепатит, энтерит и энцефалит», — отмечает руководитель исследования Жорди Серра-Кобо (Jordi Serra-Cobo) из Барселонского университета.

В рамках исследования, проводившегося с 2015 по 2019 год, команда применила метод гнездовой полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией к образцам фекалий трех видов грызунов — домовой мыши, серой и черной крысы — для выявления потенциального присутствия коронавирусов. Все эти мыши и крысы прибыли на архипелаг столетия назад и распространились по всем островам. Результаты выявили присутствие РНК вируса M-CoV в популяции домовой мыши Mus musculus в городских условиях трех островов — Эль Йерро, Тенерифе и Лансароте — в аналогичной пропорции как в географическом, так и во временном масштабе. Что касается обоих видов крыс, все результаты теста на M-CoV были отрицательными.

Всё указывает на то, что мышиный коронавирус (из рода Betacoronavirus и подрода Embecovirus), обнаруженный у мышей Канарского архипелага, филогенетически связан с мышиными коронавирусами европейского континента. В частности, с коронавирусом, который был впервые обнаружен в 2010 году в диких популяциях мышей Mus musculus и рыжей полевки (Myodes glareolus) командой под руководством профессора Яна Феликса Дрекслера из Университета Бонна.

В статье авторы отмечают потенциальную роль грызунов и других инвазивных видов, обитающих за пределами их естественного ареала, в процессе распространения инфекционных заболеваний. В этом контексте приоритетной задачей является контроль над прибытием неместных видов, которые являются потенциальными резервуарами патогенов, особенно в островной среде. «Что касается глобального здоровья, исследование предупреждает нас о появлении микроорганизмов, которые могут быть патогенами для местной фауны или людей. Мышиный коронавирус поражает грызунов, но, учитывая быструю эволюцию этих вирусов, мы не можем исключить возможность его адаптации для заражения других групп млекопитающих. Поэтому важно проверять поступающие товары и трюмы, чтобы убедиться в отсутствии грызунов. Это непросто, но необходимо для предотвращения распространения не только M-CoV, но и других вирусов, которые в некоторых случаях могут быть зоонозными, то есть вызывать инфекции среди людей», — заключает Жорди Серра-Кобо.