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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 ноября 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 ноября 2021 года

Наступает первый день недели. Эксперты в области нумерологии рассказали о том, что приготовили нам числа в этот понедельник. Постарайтесь следовать советам нумерологов, чтобы правильно спланировать свои дела.


Сегодня многих из нас ждут приятные перемены в жизни. На их приближение могут указывать пять сигналов Вселенной. В такие дни нет ничего невозможного, несмотря на неблагоприятное положение планет.

Число-покровитель 29 ноября 2021 года

Чтобы узнать число, которое будет управлять энергетическими потоками в последний понедельник осени, нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер дня недели, то есть 1. 2+9+1+1+2+0+2+1+1=19. 1+9=10. 1+0=1.

Сегодня Единица главенствует над всеми остальными числами. Она символизирует начало, победу света над тьмой, конкуренцию, общительность, доброту. Она подталкивает нас к тому, чтобы мы оказывали друг другу посильную помощь. Это число первооткрывателей, трудолюбивых людей. К счастью, сегодня понедельник, поэтому Единица становится максимально актуальной. Каждый из нас сможет преодолеть любые трудности на своем пути. Главный символ дня — копье Марса, символизирующее движение вперед, силу воли.



События 29 ноября из прошлого

29 ноября 1783 года впервые было предложено ввести в русский язык букву «ё». Как известно, это нововведение было одобрено. Не бойтесь предлагать что-то новое, продвигать свои идеи в этот понедельник.

29 ноября 1830 года в Польше началось освободительное восстание. Единица не любит жестокость, но поддерживает любые меры по достижению правосудия, справедливости.

29 ноября 1945 года была проведена первая в истории спасательная операция с участием вертолета. Когда у руля единица, что-то обязательно происходит впервые.

Советы нумерологов на этот понедельник

Это очень благоприятное время для новых начинаний. Сегодня можно приниматься за новые проекты по работе, искать новые увлечения, открывать бизнес. Единица все это поощряет.


Старайтесь быть напористыми, уверенными в своих силах, смелыми. Не сидите на месте. В такие дни очень важно действовать и быть максимально активными.

Ни в коем случае не принимайте скоропалительных решений. Да, важна динамика и стремительность, но нельзя с этим перебарщивать. Если взвешивать каждый свой шаг, вероятность успеха существенно возрастет. Порывистость и желание резко менять планы на день до добра не доведут.

Сомнения сегодня принесут больше забот, чем пользы. Старайтесь не сомневаться в себе и в том пути, который вы избрали для себя ранее. Скептицизм может стать причиной резких перепадов настроения и снижения продуктивности.

В дни безраздельного правления Единицы важно не терять бдительности. Силу обретают не только хорошие, но и плохие люди. Остерегайтесь обмана. Доверяйте лишь тем, у кого незапятнанная репутация.

Если есть время и желание, можете попробовать навести порядок дома. Это благотворно скажется на вашем настроении и удаче.

Старайтесь не ставить никому сегодня палки в колеса. Единица не любит мстительных людей. Вместо этого лучше постарайтесь найти компромисс со своим врагом.

Этот понедельник прекрасно подходит для решения юридических проблем, судебных заседаний. Вероятность того, что восторжествует справедливость, гораздо выше обычного.

Талисманы удачи на 29 ноября

Сердолик. Этот необычный камень поможет вам настроиться на правильный лад, повысит уверенность и избавит от неприятных мыслей. Очень благоприятным его воздействие на вашу психику и энергетику будет в сочетании с золотыми украшениями.


Фигурка Хотэя. В восточной культуре этот символ олицетворяет собой финансовый и деловой успех в делах. Сегодня Хотэй будет отличным помощником для людей любого склада ума, с любыми целями и приоритетами.

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По материалам: dailyhoro.ru

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