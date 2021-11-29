Ольга Бузова высказалась о скандале с Димой Биланом

Певица и ведущая Ольга Бузова прокомментировала скандал с артистом. На днях певец выступил на корпоративе в нетрезвом виде. Зрители успели заснять видео, после чего на Билана обрушилась волна хейта. Ольга Бузова поддержала коллегу в тяжелой ситуации. На роликах, которые попали вчера в Сеть, видно, что артист выступает на вечеринке в Казахстане подшофе: Билана пошатывало, он с трудом фокусировал взгляд. Сразу после концерта Дима не стал отмалчиваться, он объяснил свое поведение сильной усталостью, отсутствием сна и стрессом перед грядущим 40-летием. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то посочувствовал певцу и пожелал ему поскорее взять отпуск, а другие лишь посмеялись, припомнив прошлые казусы. За Билана заступилась коллега по цеху — Оля Бузова: «Сегодня ночью произошла история, которая снова не дает всем покоя. Прекрасный певец, роскошный артист и мой друг Дима Билан немного выпил перед концертом и вышел так петь! Я знаю Диму, как профессионала и человека, который никогда не срывает мероприятия! Он безумный профи! Он не сорвал праздник, а вышел и спел! Спел, даже когда на его душе боль! Боль, которую он пытался заглушить бокалом вина. А вы что, так никогда не делали? Почему такой негатив? Почему такое осуждение? Он что, кого-то избил? Он кого-то оскорбил, находясь в этом состоянии? Дима, как настоящий артист, засунул поглубже свою боль и вышел радовать зрителей! Да, совсем не показывать боль не получилось! Но Дима честен! Дима чист перед вами!»Дима Билан Также певица обратилась к хейтерам, которые высмеивали Билана во время концерта, а потом продолжили это делать и в Интернете. Исполнительница пристыдила всех: «Как же омерзительно смотрятся те люди, которые снимали выступление и за кадром хихикали и оскорбляли настоящего артиста, у которого от боли разрывалось сердце! Как мерзки вы, как мне стыдно за вас! Это низкий поступок! Бог вам судья! Дима, ты лучший! Я с тобой! Все, что хотела тебе сказать, написала в личку. Я горжусь тобой! Ты не только настоящий артист, но ты еще и настоящий человек!». К слову, артистка и сама когда-то была участницей похожей истории. Однажды на концерте HammAli & Navai звезда удивила публику странными танцами. В какой-то момент ее продюсеру Араму Арчеру, который находился поблизости, пришлось помочь Бузовой подняться — во время песни она слишком резко опустилась на пол. Кто-то заснял этот момент и опубликовал ролик в Сети, который принес артистке немало хлопот и потрепал нервы. Утром следующего дня Оля оправдывалась за нелепое поведение.