Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова высказалась о скандале с Димой Биланом

Ольга Бузова высказалась о скандале с Димой Биланом
Певица и ведущая Ольга Бузова прокомментировала скандал с артистом. На днях певец выступил на корпоративе в нетрезвом виде. Зрители успели заснять видео, после чего на Билана обрушилась волна хейта. Ольга Бузова поддержала коллегу в тяжелой ситуации. На роликах, которые попали вчера в Сеть, видно, что артист выступает на вечеринке в Казахстане подшофе: Билана пошатывало, он с трудом фокусировал взгляд. Сразу после концерта Дима не стал отмалчиваться, он объяснил свое поведение сильной усталостью, отсутствием сна и стрессом перед грядущим 40-летием. Комментаторы разделились на два лагеря: кто-то посочувствовал певцу и пожелал ему поскорее взять отпуск, а другие лишь посмеялись, припомнив прошлые казусы. За Билана заступилась коллега по цеху — Оля Бузова: «Сегодня ночью произошла история, которая снова не дает всем покоя. Прекрасный певец, роскошный артист и мой друг Дима Билан немного выпил перед концертом и вышел так петь! Я знаю Диму, как профессионала и человека, который никогда не срывает мероприятия! Он безумный профи! Он не сорвал праздник, а вышел и спел! Спел, даже когда на его душе боль! Боль, которую он пытался заглушить бокалом вина. А вы что, так никогда не делали? Почему такой негатив? Почему такое осуждение? Он что, кого-то избил? Он кого-то оскорбил, находясь в этом состоянии? Дима, как настоящий артист, засунул поглубже свою боль и вышел радовать зрителей! Да, совсем не показывать боль не получилось! Но Дима честен! Дима чист перед вами!»
Дима Билан Также певица обратилась к хейтерам, которые высмеивали Билана во время концерта, а потом продолжили это делать и в Интернете. Исполнительница пристыдила всех: «Как же омерзительно смотрятся те люди, которые снимали выступление и за кадром хихикали и оскорбляли настоящего артиста, у которого от боли разрывалось сердце! Как мерзки вы, как мне стыдно за вас! Это низкий поступок! Бог вам судья! Дима, ты лучший! Я с тобой! Все, что хотела тебе сказать, написала в личку. Я горжусь тобой! Ты не только настоящий артист, но ты еще и настоящий человек!». К слову, артистка и сама когда-то была участницей похожей истории. Однажды на концерте HammAli & Navai звезда удивила публику странными танцами. В какой-то момент ее продюсеру Араму Арчеру, который находился поблизости, пришлось помочь Бузовой подняться — во время песни она слишком резко опустилась на пол. Кто-то заснял этот момент и опубликовал ролик в Сети, который принес артистке немало хлопот и потрепал нервы. Утром следующего дня Оля оправдывалась за нелепое поведение.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

24 человека, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 2)
24 человека, чей день был гораздо хуже, чем ваш (Часть 2)
Фондовые биржи Германии и Швейцарии добавили в листинг три крипто-ETP от WisdomTree
Фондовые биржи Германии и Швейцарии добавили в листинг три крипто-ETP
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина валютой
Власти Индии заявили об отсутствии планов по признанию биткоина
В горах Дагестана обнаружили крупную майнинг-ферму
В горах Дагестана обнаружили крупную майнинг-ферму
MicroStrategy дополнительно купила 7002 BTC
MicroStrategy дополнительно купила 7002 BTC
Invesco получила листинг «физического» биткоин-ETP на Deutsche Börse
Invesco получила листинг «физического» биткоин-ETP на Deutsche Börse
Пять золотых и три серебряные медали завоевали российские школьники на Международном осеннем турнире по информатике
Пять золотых и три серебряные медали завоевали российские школьники
В Калужской области продолжается реализация нацпроектов
В Калужской области продолжается реализация нацпроектов
Педагоги Тывы повышают квалификацию
Педагоги Тывы повышают квалификацию
40 тысяч участников присоединилось к просветительскому онлайн-марафону «Знание для родителей»
40 тысяч участников присоединилось к просветительскому
Стартовал X чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia
Стартовал X чемпионат профессионального мастерства «Московские
Определены победители I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки»
Определены победители I Всероссийской профессиональной олимпиады для

Топ на сегодня

Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Младший сын Яны Рудковской стал любимцем домашних животных (видео)
Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации
Ксения Бородина рассказала, как ее семью едва не довели до реанимации
Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie Infinity продали за 550 ETH
Итоги недели: биткоин рухнул ниже $55 000, а участок земли в Axie
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 29 ноября 2021 года
Дмитрий Нагиев устроил перепалку с Верником
Дмитрий Нагиев устроил перепалку с Верником

Еще по теме

Ксения Собчак высказалась о скандале с Димой Биланом
В сеть попало неприличное видео с Бузовой
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания
Ольга Бузова на шоу устроила скандал