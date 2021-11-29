Определены победители I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки»

Победителями I Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки» стали педагоги из Санкт-Петербурга, Оренбургской и Владимирской областей. Их имена объявили на торжественной церемонии закрытия. Олимпиада организована при поддержке Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Победителями стали:

- Андрей Рассохин, учитель физики Новосергиевской средней общеобразовательной школы № 3 имени генерала А.И. Елагина, п. Новосергиевка (Оренбургская область), – победитель в номинации «Физика»;

- Сергей Циклов, учитель биологии Средней школы № 7, г. Кольчугино (Владимирская область), – победитель в номинации «Биология»;

- Александр Задорин, учитель химии Президентского физико-математического лицея № 239, г. Санкт-Петербург, – победитель в номинации «Химия».

Участниками финальных испытаний профессиональной олимпиады для учителей естественных наук «ДНК науки» стали 152 победителя регионального этапа. Это учителя физики, химии и биологии из 73 регионов страны.

Первая Всероссийская профессиональная олимпиада учителей проводится по инициативе Минпросвещения России по трём направлениям: метапредметная олимпиада «Команда большой страны», олимпиада учителей информатики «ПРО-IT», олимпиада учителей естественных наук «ДНК науки». Организатор олимпиады – Академия Минпросвещения России.

В общей сложности в трёх направлениях дистанционного этапа олимпиады приняли участие более 34 тысяч педагогов из 85 регионов страны. Регионами – лидерами по числу участников стали Москва, Московская область и Краснодарский край.

Положение об олимпиаде, конкурсные задания, промежуточные результаты и новости размещены на сайте.