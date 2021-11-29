Опрос: 46% неквалифицированных инвесторов РФ считают криптовалюты защитным активом

Криптовалюты стали одной из самых востребованных инвестиций среди неквалифицированных инвесторов в РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Investing.com, пишут «Известия».

В исследовании приняли участие тысяча российских инвесторов. 46% из них рассматривают криптовалюты как возможный защитный актив. Глава Investing.com в России Анастасия Кошелева отметила, что традиционно таким активом выступает недвижимость, однако цифровые валюты — явный тренд 2021 года.

За последний год вложения россиян в криптовалюты выросли примерно в шесть раз, отметил аналитик инвестиционной компании Exante Владимир Ананьев.

В октябре в Госдуме заявили о возможном ограничении вложений в криптоактивы неквалифицированных инвесторов. Ранее ЦБ установил такой лимит на приобретение цифровых финансовых активов.

Напомним, по данным Банка России, жители РФ являются одними из наиболее активных участников криптовалютного рынка, а объем их операций с криптовалютами ежегодно составляет около $5 млрд.

Специалисты компании Brand Analytics назвали в числе самых популярных цифровых валют у пользователей соцсетей из РФ биткоин, Tether и Litecoin.