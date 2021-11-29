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Особенности ремонта суппортов

Со временем любой механизм подлежит износу, тормоза в том числе. Тормозные диски, колодки считаются расходными материалами, их меняют на новые. А тормозные суппорты - дорогая и ответственная составляющая. При поломке необходима тщательная диагностика и проведение ремонтных работ.

Каким образом происходит износ? Из чего состоит?

Преимущественно тормозные механизмы на машинах - однопоршневые суппорты. На мощных автомобилях используются механизмы, имеющие два и больше цилиндров, неподвижный суппорт. В задних тормозах имеется стояночный тормозной механизм. Он почти на всех современных легковых машинах реализуется через тормозные колодки, находящиеся в работе.

В данных механизмах имеются подвижные составляющие. Минимум это один гидроцилиндр, направляющие. У стояночного тормоза присутствует механизм механического прижатия колодок. Кроме того, износу подлежит гидравлическая запорная арматура, поверхность суппортов вследствие нагрева и механических влияний окисляется, теряет цвет.

Главными точками износа являются пыльники гидроцилиндров, являющиеся «пружиной» цилиндра и деталью механизма самоподвода колодок, направляющими суппорта. Вследствие износа данных деталей тормоза подклинивают и подлежат перегреву.

Каким образом выполняется ремонт?

Ремонт суппортов в Минске предполагает их разбор и очищение. Разборка - несложный процесс, тормозные механизмы со встроенным тормозом могут требовать особого инструмента и умений. Очистка в специальной мастерской выполняется путем дробеструйной обработки, однако при единичных работах может использоваться химический или механический метод очистки.

Отдельной работой считается - очистка каналов гидравлики от коррозии. Запорную арматуру меняют, устанавливают другие штуцеры. Внешне соединительные трубки подлежат очищению на многопоршневых суппортах, проходят замену, проверку. После разборки решают, можно ли восстановить суппорт. Если присутствует ржавчина цилиндров или повреждения механического характера, то проводить ремонт бессмысленно.

Если принимается положительное решение о восстановлении, то для суппорта выполняется окончательная очистка. Иногда материал наваривается с целью расточки новых мест установки, если нужно - подлежит окрашиванию. Выбираются или производятся новые поршни. Если их точат из стали, то проводится дополнительное хромирование. Если у суппорта есть пыльники, то их монтируют на поршень, затем собирается гидравлика.


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